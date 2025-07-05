سلطان بن فلاح بن زايد يقود «غنتوت أ» للفوز في «الاستعراضية»

أبوظبي (الاتحاد)

برعاية سمو الشيخ فلاح بن زايد آل نهيان رئيس نادي غنتوت لسباق الخيل والبولو، وبحضور الشيخ زايد بن سيف بن زايد آل نهيان، شهد ملعب سلطان بن زايد بنادي غنتوت، المباراة الاستعراضية الودية الثانية، التي جمعت بين فريقي غنتوت (أ) بقيادة الشيخ سلطان بن فلاح بن زايد آل نهيان، يوسف بن دسمال، علي المري ومحمد النيادي، فيما ضمت قائمة فريق غنتوت (ب) طحنون العلوي وزايد النيادي، محمد القبيسي وعبد الرحمن الشامسي.

انتهت المباراة بفوز فريق غنتوت (أ) بنتيجة 6-4، والتي شهدت مهارات عالية من اللاعبين الصاعدين، وسط حضور كوكبة من اللاعبين المخضرمين والهواة وعشاق اللعبة.

وجاءت المباراة الودية بناءً على توجيهات سمو رئيس النادي بالاهتمام بفرق القاعدة العمرية، وذلك ترجمة لأهداف مجلس الإدارة الجديد بمنح الجيل الصاعد فرصة المشاركة والاحتكاك وخلق قاعدة جديدة من اللاعبين الصاعدين، الذين أظهروا مهارات عالية خلال تلك التجارب الاستعراضية الودية، مما يسهم في دعم مسيرة اللعبة.

وعقب المباراة توسط الشيخ زايد بن سيف بن زايد آل نهيان الصورة التذكارية التي ضمت الفريقين.

وعقب المباراة الودية الاستعراضية المجتمعية، أعرب الشيخ زايد بن سيف بن زايد آل نهيان عن سعادته بتلك المشاركة الشبابية الواعدة في رياضة النبلاء بقيادة الشيخ سلطان بن فلاح بن زايد آل نهيان، والتي تبشر بقاعدة عريضة للبولو الإماراتي في المستقبل القريب، متمنياً استمرار تواجد الشباب الصاعد الذي يمثل مستقبل اللعبة.