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الرياضة

شباب الأهلي يستهل رحلة الدفاع عن اللقب أمام الظفرة في «أدنوك للمحترفين»

شباب الأهلي يستهل رحلة الدفاع عن اللقب أمام الظفرة في «أدنوك للمحترفين»
5 يوليو 2025 20:06

 مراد المصري (أبوظبي)

 يستهل شباب الأهلي حملة الدفاع عن لقب «دوري أدنوك للمحترفين» موسم 2025 - 2026، بمواجهة الظفرة، وذلك وفق قرعة الموسم الجديد لمسابقات المحترفين التي أجريت أمس في مبنى المركز الرئيسي لشركة بترول أبوظبي الوطنية «أدنوك»، باستخدام تقنية الذكاء الاصطناعي، وشهدت للمرة الأولى إطلاق برنامجين غير متماثلين لمباريات الدورين الأول والثاني في الدوري، على غرار الدوريات العالمية.

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شهد مراسم القرعة معالي الدكتور سلطان أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لأدنوك ومجموعة شركاتها، وعبدالله ناصر الجنيبي، رئيس رابطة المحترفين، وممثلو الجهات الراعية والأندية.
وأسفرت قرعة «دوري أدنوك للمحترفين»، عن انطلاق الموسم بالجولة الأولى التي يلتقي فيها إلى جانب شباب الأهلي والظفرة، كل من عجمان والوحدة، دبا والشارقة، العين والبطائح، كلباء والنصر، خورفكان والجزيرة، الوصل وبني ياس.
وفي الجولة الثانية، يلتقي الوحدة وشباب الأهلي، بني ياس وكلباء، الظفرة والوصل، دبا والعين، النصر وعجمان، البطائح وخورفكان، الشارقة والجزيرة.
وتشهد الجولة الثالثة، لقاء شباب الأهلي وبني ياس، الظفرة ودبا، عجمان والبطائح، الجزيرة والنصر، كلباء والوحدة، خورفكان والشارقة، الوصل والعين.
وفي الجولة الرابعة، يلتقي الوحدة والظفرة، بني ياس والجزيرة، النصر وشباب الأهلي، دبا وكلباء، العين وخورفكان، البطائح والوصل، الشارقة وعجمان.
وتعد الجولة الخامسة الأكثر إثارة، حيث تشهد لقاء بني ياس وعجمان، شباب الأهلي والعين، الظفرة والبطائح، النصر ودبا، الجزيرة والوحدة، خورفكان وكلباء، الوصل والشارقة. ويلعب في الجولة السادسة، عجمان وخورفكان، دبا والجزيرة، العين وبني ياس، البطائح والوحدة، كلباء وشباب الأهلي، الشارقة والظفرة، الوصل والنصر.
وفي الجولة السابعة، يلتقي الوحدة والنصر، بني ياس ودبا، شباب الأهلي والشارقة، الظفرة وكلباء، عجمان والعين، الجزيرة والبطائح، خورفكان والوصل.
وتشهد الجولة الثامنة، لقاء دبا والوحدة، النصر والظفرة، العين والجزيرة، كلباء والبطائح، الشارقة وبني ياس، خورفكان وشباب الأهلي، الوصل وعجمان.
وفي الجولة التاسعة، يلتقي الوحدة والشارقة، بني ياس وخورفكان، شباب الأهلي والوصل، عجمان ودبا، العين وكلباء، البطائح والنصر، الجزيرة والظفرة.
وتكون الجولة العاشرة على موعد مع لقاء الوحدة وخورفكان، شباب الأهلي وعجمان، الظفرة وبني ياس، دبا والوصل، النصر والعين، كلباء والجزيرة، الشارقة والبطائح.
وفي الجولة 11، يلتقي بني ياس والنصر، عجمان وكلباء، العين والشارقة، البطائح ودبا، الجزيرة وشباب الأهلي، خورفكان والظفرة، الوصل والوحدة.
وتشهد الجولة 12 لقاء الوحدة وبني ياس، الظفرة والعين، دبا وخورفكان، النصر والشارقة، البطائح وشباب الأهلي، الجزيرة وعجمان، كلباء والوصل.
وفي الجولة 13، يلتقي بني ياس والبطائح، شباب الأهلي ودبا، عجمان والظفرة، العين والوحدة، الشارقة وكلباء، خورفكان والنصر، الوصل والجزيرة.
فيما أسفرت قرعة كأس مصرف أبوظبي الإسلامي لموسم 2025 - 2026، عن مباريات متوازنة، حيث ينتظر شباب الأهلي بطل «دوري أدنوك للمحترفين»، في ربع النهائي، الفائز من مواجهة النصر والبطائح في الدور الأول، فيما يلتقي الشارقة ودبا، والعين وكلباء، فيما ينتظر الجزيرة بطل كأس مصرف أبوظبي الإسلامي، في ربع النهائي، الفائز من لقاء الوصل والظفرة في الدور الأول، ويلتقي الوحدة مع عجمان، وبني ياس مع خورفكان.

الإمارات
دوري أدنوك للمحترفين
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