نوتنجهام يضم مهاجم شباب الأهلي

لندن (أ ب)



أعلن نادي نوتنجهام فورست الإنجليزي تعاقده مع إيجور جيسوس مهاجم بوتافوجو البرازيلي، والذي ظهر بمستوى رائع في كأس العالم للأندية.

وسجل المهاجم البالغ من العمر 24 عاماً هدفين لبوتافوجو في المونديال، أحدهما في المباراة الحاسمة أمام المارد الفرنسي باريس سان جيرمان، بطل دوري أبطال أوروبا. وانضم جيسوس إلى بوتافوجو قادماً من شباب الأهلي الإماراتي في يوليو 2024، وانضم للمرة الأولى إلى قائمة منتخب البرازيل خلال مباراتين بتصفيات كأس العالم 2026 في أكتوبر ونوفمبر، ونجح في التسجيل في أول ظهور له أمام تشيلي.

وقال جيسوس «سعيد للغاية لأن أكون جزءا من هذه القصة الجديدة، خاصة في نادٍ مثل نوتنجهام فورست، لم أفكر كثيرا في العرض، بل قبلته، تقبلت المشروع الذي أرسل إلي، سعيد للغاية بالانضمام إلى هنا وأتمنى أن أقدم عملاً رائعاً».

واحتل نوتنجهام المركز السابع في الموسم الماضي من الدوري الإنجليزي الممتاز، بعد أن كان ضمن المراكز المؤهلة لدوري أبطال أوروبا في أغلب فترات الموسم.