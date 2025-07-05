الإثنين 7 يوليو 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

نوتنجهام يضم مهاجم شباب الأهلي

نوتنجهام يضم مهاجم شباب الأهلي
5 يوليو 2025 20:54

 

لندن (أ ب)

أخبار ذات صلة
«الفارس الشهم 3» تواصل تقديم دعمها الإنساني في غزة
الإمارات و«بريكس».. آفاق جديدة لتطوير تطبيقات «الذكاء الاصطناعي»


أعلن نادي نوتنجهام فورست الإنجليزي تعاقده مع إيجور جيسوس مهاجم بوتافوجو البرازيلي، والذي ظهر بمستوى رائع في كأس العالم للأندية.
وسجل المهاجم البالغ من العمر 24 عاماً هدفين لبوتافوجو في المونديال، أحدهما في المباراة الحاسمة أمام المارد الفرنسي باريس سان جيرمان، بطل دوري أبطال أوروبا. وانضم جيسوس إلى بوتافوجو قادماً من شباب الأهلي الإماراتي في يوليو 2024، وانضم للمرة الأولى إلى قائمة منتخب البرازيل خلال مباراتين بتصفيات كأس العالم 2026 في أكتوبر ونوفمبر، ونجح في التسجيل في أول ظهور له أمام تشيلي.
وقال جيسوس «سعيد للغاية لأن أكون جزءا من هذه القصة الجديدة، خاصة في نادٍ مثل نوتنجهام فورست، لم أفكر كثيرا في العرض، بل قبلته، تقبلت المشروع الذي أرسل إلي، سعيد للغاية بالانضمام إلى هنا وأتمنى أن أقدم عملاً رائعاً».
واحتل نوتنجهام المركز السابع في الموسم الماضي من الدوري الإنجليزي الممتاز، بعد أن كان ضمن المراكز المؤهلة لدوري أبطال أوروبا في أغلب فترات الموسم.

الإمارات
شباب الأهلي
البرازيل
بوتافوجو
نوتنجهام
كأس العالم للأندية
كأس العالم 2022
إيجور جيسوس
آخر الأخبار
مساعدات الإمارات من أطول وأشمل المبادرات الإغاثية المستمرة للأشقاء الفلسطينيين (من المصدر)
الأخبار العالمية
«الفارس الشهم 3» تواصل تقديم دعمها الإنساني في غزة
7 يوليو 2025
تصاعد الدخان والحطام خلال غارة إسرائيلية على قطاع غزة (أ ف ب)
الأخبار العالمية
مباحثات حاسمة في الدوحة ونتنياهو إلى واشنطن
7 يوليو 2025
انفجار مسيَّرة في سماء كييف خلال غارة ليلية على المدينة (رويترز)
الأخبار العالمية
روسيا تعلن السيطرة على قريتين إضافيتين في شرق أوكرانيا
7 يوليو 2025
مركبة مدرعة تابعة لقوات حفظ السلام «يونيفيل» تقوم بدورية في جنوب لبنان (أ ف ب)
الأخبار العالمية
الحكومة اللبنانية تشدد على ضرورة حصر السلاح بيد الدولة
7 يوليو 2025
الأطفال ضحايا انتهاكات الحوثيين (الاتحاد)
الأخبار العالمية
اليمن: انتهاكات الحوثي سياسة ممنهجة لإرهاب المجتمع
7 يوليو 2025
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©