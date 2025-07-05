موسيالا.. «إصابة خطيرة»!



أتلانتا (د ب أ)



تعرض جمال موسيالا نجم بايرن ميونيخ لإصابة خطيرة خلال مواجهة باريس سان جيرمان، في دور الثمانية لكأس العالم للأندية المقامة حالياً في الولايات المتحدة الأميركية.

أشار الموقع الرسمي للاتحاد الدولي لكرة القدم «الفيفا» إلى أن موسيالا غادر ملعب «مرسيدس بنز» بعد إصابة تبدو مقلقة للغاية نتيجة اصطدام مع جيانلويجي دوناروما. أضاف «إنه موهبة مذهلة، نأمل أن يتعافى سريعاً».

وأظهرت القنوات الناقلة للمباراة إصابة اللاعب الألماني الشاب بكسر في كاحل قدمه اليسرى أثناء محاولة اللحاق بالكرة، قبل أن يصل إليها دوناروما.

ومع بداية الشوط الثاني، اضطر فنسنت كومباني مدرب البايرن لإشراك سيرجي جنابري مكان جمال موسيالا الذي سجل 3 أهداف في مونديال الأندية خلال الفوز الكاسح على أوكلاند سيتي النيوزلندي بنتيجة 10 - صفر ضمن منافسات مرحلة المجموعات.