الإثنين 7 يوليو 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

موسيالا.. «إصابة خطيرة»!

موسيالا.. «إصابة خطيرة»!
5 يوليو 2025 21:28

 
أتلانتا (د ب أ)

 

أخبار ذات صلة
مباحثات حاسمة في الدوحة ونتنياهو إلى واشنطن
وكالة الطاقة الدولية: انبعاثات طفيفة تصاحب ارتفاع الاستهلاك العالمي للنفط في 2024


تعرض جمال موسيالا نجم بايرن ميونيخ لإصابة خطيرة خلال مواجهة باريس سان جيرمان، في دور الثمانية لكأس العالم للأندية المقامة حالياً في الولايات المتحدة الأميركية.
أشار الموقع الرسمي للاتحاد الدولي لكرة القدم «الفيفا» إلى أن موسيالا غادر ملعب «مرسيدس بنز» بعد إصابة تبدو مقلقة للغاية نتيجة اصطدام مع جيانلويجي دوناروما. أضاف «إنه موهبة مذهلة، نأمل أن يتعافى سريعاً».
وأظهرت القنوات الناقلة للمباراة إصابة اللاعب الألماني الشاب بكسر في كاحل قدمه اليسرى أثناء محاولة اللحاق بالكرة، قبل أن يصل إليها دوناروما.
ومع بداية الشوط الثاني، اضطر فنسنت كومباني مدرب البايرن لإشراك سيرجي جنابري مكان جمال موسيالا الذي سجل 3 أهداف في مونديال الأندية خلال الفوز الكاسح على أوكلاند سيتي النيوزلندي بنتيجة 10 - صفر ضمن منافسات مرحلة المجموعات.

أميركا
مونديال الأندية
كأس العالم للأندية
بايرن ميونيخ
باريس سان جيرمان
جمال موسيالا
آخر الأخبار
مساعدات الإمارات من أطول وأشمل المبادرات الإغاثية المستمرة للأشقاء الفلسطينيين (من المصدر)
الأخبار العالمية
«الفارس الشهم 3» تواصل تقديم دعمها الإنساني في غزة
7 يوليو 2025
تصاعد الدخان والحطام خلال غارة إسرائيلية على قطاع غزة (أ ف ب)
الأخبار العالمية
مباحثات حاسمة في الدوحة ونتنياهو إلى واشنطن
7 يوليو 2025
انفجار مسيَّرة في سماء كييف خلال غارة ليلية على المدينة (رويترز)
الأخبار العالمية
روسيا تعلن السيطرة على قريتين إضافيتين في شرق أوكرانيا
7 يوليو 2025
مركبة مدرعة تابعة لقوات حفظ السلام «يونيفيل» تقوم بدورية في جنوب لبنان (أ ف ب)
الأخبار العالمية
الحكومة اللبنانية تشدد على ضرورة حصر السلاح بيد الدولة
7 يوليو 2025
الأطفال ضحايا انتهاكات الحوثيين (الاتحاد)
الأخبار العالمية
اليمن: انتهاكات الحوثي سياسة ممنهجة لإرهاب المجتمع
7 يوليو 2025
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©