الإثنين 7 يوليو 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

«حاملة اللقب» تودّع ويمبلدون بـ «البكاء»!

«حاملة اللقب» تودّع ويمبلدون بـ «البكاء»!
5 يوليو 2025 21:46

 
لندن (أ ف ب)

أخبار ذات صلة
سابالينكا.. «التأهل الصعب»
بافليوتشينكوفا تقاوم السرقة في «ويمبلدون»!


خرجت التشيكية باربورا كرايتشيكوفا، حاملة لقب بطولة ويمبلدون، ثالثة البطولات الأربع الكبرى في التنس، من الدور الثالث بخسارتها أمام الأميركية إيما نافارو 6-2 و3-6 و4-6.
ورغم تقدمها بالمجموعة الأولى، انهارت كرايتشيكوفا المصنفة 16 عالمياً والمتوجة أيضاً بلقب رولان جاروس عام 2021، أمام نافارو العاشرة، ضربت الأخيرة موعداً مع الشابة الروسية ميرا أندرييفا السابعة لمقعد في ربع النهائي.
بدا أن كرايتشيكوفا تعاني من إصابة في المراحل الأخيرة من المباراة وبكت في الملعب، في حين استغلت نافارو الفرصة لتحقق مفاجأة جديدة، بعد خروج خمس من المصنفات الست الأوليات.
اضطرت التشيكية البالغة 29 عاماً إلى قلب تأخرها بمجموعة للتغلب على النجمة الصاعدة الفيليبينية ألكسندرا إيالا في الدور الأول، قبل أن تفوز مجدداً بثلاث مجموعات على الأميركية كارولاين داليهايد في الثاني.
وصلت إلى ويمبلدون بعدما خاضت 6 مباريات فقط هذا العام حيث عانت من إصابات متكررة.
مرت كرايتشيكوفا المتوجة ببطولتين في الجراند سلام بوقت عصيب منذ فوزها على الإيطالية جازمين باوليني في نهائي ويمبلدون العام الماضي، قبل العودة إلى نادي عموم إجكلترا هذا الأسبوع.
غابت عن الملاعب حتى مايو بعد تعرضها لإصابة في الظهر وخسرت في الدور الثاني من بطولة فرنسا المفتوحة، كما انسحبت من دورة إيستبورن قبل ربع النهائي بسبب مشكلة في الفخذ.
استمتعت بالعودة إلى ويمبلدون ووصفت مباراتها في الدور الأول على الملعب الرئيس بأنها «أشبه بلعبة في معبد التنس».
حسمت كرايتشيكوفا المجموعة الأولى بسهولة، لكنها فقدت إيقاعها في الثانية، ما شرّع الباب أمام نافارو لفرض التعادل 1-1.
واستغرقت كرايتشيكوفا فترة طويلة لاستعادة توازنها قبل المجموعة الفاصلة، لكنها سرعان ما أهدرت خمس نقاط لكسر إرسال منافستها، ثم خسرت إرسالها في الشوط الثالث.
متكئة على مضربها بابتسامة مقلقة بعد خطأ غير مباشر، بدا واضحاً تراجع مستوى اللياقة البدنية عند التشيكية.
تمكنت من كسر إرسال نافارو في الشوط التالي، لكن الأخيرة استعادت التقدم فورا بكسر آخر، ما دفعها إلى طلب وقت مستقطع طبي تضمن فحص ضغط دمها.
انحنت بشكل متكرر من شدة الانزعاج، في حين اقتربت مغامرتها في ويمبلدون من النهاية.
وحتى كسر إرسال جديد لم يصب في مصلحتها، إذ ردت نافارو سريعاً بكسر آخر قبل أن تُحسم الفوز لصالحها، بينما غادرت كرايتشيكوفا الملعب وهي تُكافح لكبح دموعها.

 

التنس
إنجلترا
لندن
ويمبلدون
بطولة ويمبلدون
آخر الأخبار
مساعدات الإمارات من أطول وأشمل المبادرات الإغاثية المستمرة للأشقاء الفلسطينيين (من المصدر)
الأخبار العالمية
«الفارس الشهم 3» تواصل تقديم دعمها الإنساني في غزة
7 يوليو 2025
تصاعد الدخان والحطام خلال غارة إسرائيلية على قطاع غزة (أ ف ب)
الأخبار العالمية
مباحثات حاسمة في الدوحة ونتنياهو إلى واشنطن
7 يوليو 2025
انفجار مسيَّرة في سماء كييف خلال غارة ليلية على المدينة (رويترز)
الأخبار العالمية
روسيا تعلن السيطرة على قريتين إضافيتين في شرق أوكرانيا
7 يوليو 2025
مركبة مدرعة تابعة لقوات حفظ السلام «يونيفيل» تقوم بدورية في جنوب لبنان (أ ف ب)
الأخبار العالمية
الحكومة اللبنانية تشدد على ضرورة حصر السلاح بيد الدولة
7 يوليو 2025
الأطفال ضحايا انتهاكات الحوثيين (الاتحاد)
الأخبار العالمية
اليمن: انتهاكات الحوثي سياسة ممنهجة لإرهاب المجتمع
7 يوليو 2025
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©