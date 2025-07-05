سان جيرمان يقهر بايرن ميونيخ في «مونديال الأندية»



أتلانتا (رويترز)



سجل باريس سان جيرمان هدفين في الشوط الثاني، ليفوز 2-صفر على بايرن ميونيخ، في دور الثمانية من بطولة كأس العالم للأندية لكرة القدم، على الرغم من طرد لاعبين اثنين من صفوفه.

وأطلق ديزريه دوي تسديدة قوية من على حافة منطقة الجزاء في الدقيقة 78 لم يتمكن مانويل نوير حارس بايرن ميونيخ من اللحاق بالكرة ليتقدم للفريق الفرنسي.

وتعرض وليام باتشو للطرد في الدقيقة 82 بسبب تدخل متهور، ثم انضم إليه تيو هرنانديز بعد حصوله على بطاقة حمراء مباشرة.

وفي الدقيقة السادسة من الوقت المحتسب بدل الضائع، ضاعف عثمان ديمبلي النتيجة بعدما استغل تمريرة عرضية من أشرف حكيمي ليتابعها بتسديدة سكنت الشباك على يسار نوير، بعد لحظات من تسديدته التي ارتطمت بالعارضة.