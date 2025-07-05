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الرياضة

ريال مدريد يضرب موعداً مع سان جيرمان في «قمة الرعب»!

ريال مدريد يضرب موعداً مع سان جيرمان في «قمة الرعب»!
6 يوليو 2025 02:10

واشنطن (رويترز)

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فاز ريال مدريد 3-2 على بروسيا دورتموند الألماني، ليكمل عقد المتأهلين لكأس العالم للأندية لكرة القدم المقامة في الولايات المتحدة.
وافتتح جونزالو جارسيا لاعب الريال التسجيل بعد تسع دقائق من بداية المباراة بتسديدة مباشرة من مسافة قريبة مستغلاً عرضية لعبها أردا جولر من الجهة اليسرى لمنطقة الجزاء.
وبهذا أحرز اللاعب البالغ عمره 21 عاماً هدفه الرابع في البطولة.
وبعد 10 دقائق، نجح فيران جارسيا في مضاعفة تقدم فريقه بتسديدة من داخل منطقة الجزاء مستغلاً تمريرة عرضية منخفضة.
وفي الدقيقة 62، كاد أوريلين تشواميني أن يسجل الهدف الثالث بتسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء، لكنها ارتدت من العارضة.
وفي الوقت المحتسب بدل الضائع، قلص ماكسيميليان باير لاعب دورتموند الفارق، قبل أن يسجل كيليان مبابي الهدف الثالث.
لكن الفريق الألماني لم يستسلم وسجل سيرو جيراسي الهدف الثاني من ركلة جزاء في الوقت المحتسب بدل الضائع الذي جاء مثيراً، لكنه لم يتمكن من اتمام عودته في المباراة.
وبهذا يضرب الفريق الإسباني موعداً نارياً مع باريس سان جيرمان الفرنسي الذي فاز بتسعة لاعبين 2-صفر على بايرن ميونيخ الألماني.
وتجمع مباراة قبل النهائي الأخرى تشيلسي الإنجليزي وفلومينينسي البرازيلي، وكان تشيلسي قد تغلب 2-1 على بالميراس البرازيلي في دور الثمانية، فيما وصل فلومينينسي إلى المربع الذهبي على حساب الهلال السعودي.

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