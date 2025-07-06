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الرياضة

ألونسو: ريال مدريد وسان جيرمان «التحدي الكبير»

ألونسو: ريال مدريد وسان جيرمان «التحدي الكبير»
6 يوليو 2025 09:03

إيست راذرفورد (أ ف ب)

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رأى شابي ألونسو مدرب ريال مدريد الإسباني، أن مواجهة باريس سان جيرمان الفرنسي في نصف نهائي كأس العالم للأندية بكرة القدم الأربعاء المقبل، ستكون «تحدياً كبيراً»، وذلك بعد تخطيه بوروسيا دورتموند 3-2 في ربع النهائي.
وقال ألونسو في مؤتمر صحفي «أعتقد أن الإسباني لويس إنريكي ينقل حالياً طاقة إيجابية جداً، منذ الدور ثمن النهائي لدوري أبطال أوروبا وباريس سان جيرمان يقدم مستوى عالياً جداً، وسيكون ذلك تحدياً كبيراً بالنسبة لنا».
وأضاف المدرب الذي خلف الإيطالي كارلو أنشيلوتي «علينا الآن أن نفوز في نصف النهائي، نأمل أن نبلغ النهائي، وأن نتحسن ونتطور فريقاً، لقد أصبحنا أقرب بكثير الآن، وسنواصل على هذا النحو، الإيقاع جيد».
كما أعرب ألونسو عن إعجابه بمشاركة الفرنسي كيليان مبابي الذي سجل هدفه الأول في المسابقة من ضربة مقصية رائعة.
وكان قائد منتخب فرنسا قد غاب عن كامل الدور الأول بسبب إصابته بالتهاب معوي حاد، قبل أن يعود إلى المنافسات في ثمن النهائي أمام يوفنتوس الإيطالي (1-0) عندما دخل بديلاً في الدقيقة 68.
وقال مدرب ريال مدريد «إنه بحال أفضل، لم يصل بعد إلى نسبة 100%، لكنه يتحسن كل يوم، ولديه الآن أربعة أيام إضافية قبل نصف النهائي».

أميركا
مونديال الأندية
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ريال مدريد
باريس سان جيرمان
دورتموند
تشابي ألونسو
كيليان مبابي
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