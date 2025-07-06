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الرياضة

تفاصيل «الإصابة الخطيرة» لموسيالا!

تفاصيل «الإصابة الخطيرة» لموسيالا!
6 يوليو 2025 09:25

واشنطن (د ب أ)

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ذكرت صحيفة «بيلد» الألمانية أن جمال موسيالا، نجم بايرن ميونيخ الألماني، تعرض لكسر في الشظية، خلال مباراة فريقه مع باريس سان جيرمان الفرنسي بدور الثمانية لبطولة كأس العالم للأندية لكرة القدم، مشيرة إلى أنه يواجه فترة غياب طويلة. 
وأضافت بيلد أن موسيالا يعاني أيضاً من إصابة في الأربطة، وربما يغيب عن الملاعب لمدة تصل إلى خمسة أشهر. 
ولم يعلن البايرن رسمياً عن تشخيص حالة موسيالا بعد، لكن عضو مجلس الإدارة الرياضي ماكس إيبرل ألمح إلى أن اللاعب ربما يخضع لعملية جراحية في الولايات المتحدة، ولن يعود مع الفريق لألمانيا اليوم الأحد. 
وتعرض موسيالا لالتواء شديد في ساقه أثناء محاولته الاستحواذ على الكرة أمام جيانلويجي دوناروما حارس باريس سان جيرمان وويليان باتشو، مدافع الفريق الفرنسي. ووضع دوناروما يده على وجهه من الصدمة، وبدا لاعبو الفريقين في حالة ذهول عند استبدال موسيالا، خلال اللقاء الذي انتهى بفوز فريق العاصمة الفرنسية 2- صفر على الفريق البافاري، الذي ودع المسابقة العالمية. 

بايرن ميونيخ
باريس سان جيرمان
جمال موسيالا
كأس العالم للأندية
مونديال الأندية
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