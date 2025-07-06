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الرياضة

أرنولد ناعياً جوتا: شخص يضيء المكان

أرنولد ناعياً جوتا: شخص يضيء المكان
6 يوليو 2025 10:01

 
واشنطن (د ب أ)

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وصف ترينت ألكسندر أرنولد، ظهير أيمن ريال مدريد الإسباني، النجم البرتغالي الراحل ديوجو جوتا، زميله السابق في فريق ليفربول الإنجليزي، بأنه «كان صديقاً مقرباً جداً».
وتوفي جوتا مع شقيقه أندريه سيلفا، إثر حادث سيارة في إسبانيا يوم الخميس الماضي، فيما يشارك ألكسندر-أرنولد حالياً ببطولة كأس العالم للأندية لكرة القدم، المقامة في الولايات المتحدة، مع الفريق الملكي، الذي انضم لصفوفه بعد نهاية مسيرته مع ليفربول بختام الموسم المنصرم، الذي شهد تتويج ناديه السابق بالدوري الإنجليزي الممتاز. وفي حديثه بعد فوز ريال مدريد 3 -2 على بوروسيا دورتموند في نيويورك بدور الثمانية للمونديال، قال ألكسندر-أرنولد لشبكة (دازن): «بعض الأشياء أكبر من مجرد مباراة، لقد كان الأمر صعباً، لكنه كان عاطفياً للغاية، ويثلج الصدر أن نرى عالم كرة القدم يتحد ويظهر حبه ودعمه له ولعائلته، ولشقيقه أيضاً بالطبع».
وأضاف ظهير أيمن منتخب إنجلترا: «رغم صعوبة الأمر، فإنه كان أيضاً عرضاً رائعاً من جميع الأندية والناس، حيث توحدوا وأظهروا الحب والدعم لما لا بد أنه وقت عصيب للغاية على العائلة».
ونقلت وكالة الأنباء البريطانية عن ألكسندر أرنولد قوله: «كنت بجانبه وبجانب شقيقه، وعائلته، وزوجته الرائعة، ووالديه، وأطفاله الثلاثة الرائعين، إنه من المفجع حقاً أن أستيقظ على خبر مثل هذا، إنه أمر لم يكن من المتوقع أبداً».
وكشف ألكسندر أرنولد: «لقد كان صديقاً مقرباً جداً، شخصاً يضيء المكان عندما يتواجد فيه، شاركت غرفة الملابس معه لمدة خمس سنوات ولدي ذكريات رائعة معه داخل الملعب وخارجه».
واختتم اللاعب الإنجليزي تصريحاته، قائلاً: «من البديهي أنه لن ينسى أبداً، سيبقى خالداً في ذاكرتنا جميعاً، رجلاً ولاعباً رائعاً كما كان».

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