ماريسكا: تشيلسي يفتح باب رحيل «غير السعداء»!



واشنطن (د ب أ)



أكد إنزو ماريسكا، المدير الفني لتشيلسي، أن بإمكان أي لاعب غير سعيد في صفوف فريقه الرحيل عن النادي، المنافس ببطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وتشهد قلعة (ستامفورد بريدج) صيفاً حافلاً بالصفقات الجديدة، حيث ضم كلاً من ليام ديلاب، وجواو بيدرو، وداريو إيسوجو، ومامادو سار، وانضم إليهم الآن جيمي جيتنز، مع وصول إستيفاو ويليان قبل بداية الموسم الجديد.

ويعتبر رحيم ستيرلينج، وجواو فيليكس، وأكسل ديساسي، وبن تشيلويل، الذين لم يشاركوا مع تشيلسي ببطولة كأس العالم للأندية، المقامة حالياً في الولايات المتحدة، من بين اللاعبين الذين ربما يرحلون عن الفريق.

كما ثارت تكهنات حول مستقبل نوني مادويكي، وكريستوفر نكونكو، ونيكولاس جاكسون، الذين يشاركون مع النادي اللندني حالياً بمونديال الأندية.

وقال ماريسكا: «رسالتي للاعبين وللنادي هي أنني أريد فقط تواجد اللاعبين السعداء معنا، أما غير الراضين، فهم أحرار في الرحيل». وأصبح يتعين على تشيلسي الآن بيع لاعبيه لموازنة حساباته، بعد أن عوقب من قبل الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (اليويفا) لانتهاكه اللوائح المالية.

وتم تغريم تشيلسي 31 مليون يورو، ولن يتم السماح له بتسجيل اللاعبين الجدد في دوري أبطال أوروبا إلا إذا أنهى فترة الانتقالات الصيفية الحالية بـ«رصيد إيجابي». ولم يعلق ماريسكا على الأمر، عندما سئل بعد فوز فريقه 2 -1 على بالميراس البرازيلي في دور الثمانية بمونديال الأندية.

وقال المدرب الإيطالي في تصريحاته، التي نقلتها وكالة الأنباء البريطانية (بي أيه ميديا): «أعاني بالفعل من أجل أداء عملي، بصراحة، هناك أشياء لا أوليها اهتماماً». وأضاف ماريسكا: «أركز فقط على كيفية العمل يومياً مع اللاعبين، كيف يمكنني تطوير مستواهم ومستوى الفريق وأن نسعى للفوز قدر الإمكان».

كان ماريسكا أكثر سعادة بمناقشة أداء بيدرو، الذي شارك للمرة الأولى، بعد انتقاله من برايتون الإنجليزي مقابل 60 مليون جنيه إسترليني بديلاً في الشوط الثاني من عمر المباراة أمام بالميراس.

وشارك بيدرو في المباراة بعد هدف التعادل الرائع الذي سجله إستيفاو، الذي تألق في آخر مباراة له مع بالميراس قبل انتقاله إلى لندن.

ولعب بيدرو دوراً بارزاً في رد فعل تشيلسي الذي حسم اللقاء لمصلحته في النهاية بهدف عكسي متأخر.

وصرح ماريسكا: «حتى لو كان بيدرو في إجازة، فهو يبدو في كامل لياقته البدنية، لقد منحناه بعض الدقائق. سبب وجوده هنا هو إعجابنا به، ونحن على يقين من أنه سيساعدنا».

ويسعى تشيلسي لمواصلة مسيرته في المسابقة والتأهل للمباراة النهائية، حيث يواجه فلومينينسي البرازيلي في المربع الذهبي للبطولة، على أن يصعد الفائز منها للمباراة النهائية، لملاقاة الفائز من لقاء قبل النهائي الآخر بين ريال مدريد الإسباني وباريس سان جيرمان الفرنسي.