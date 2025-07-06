الوحدة يبدأ «المعسكر الألماني» تحضيراً للموسم الجديد

أبوظبي (الاتحاد)

وصلت بعثة فريق الوحدة إلى ألمانيا، وذلك لإقامة المعسكر الخارجي الصيفي استعداداً لانطلاق منافسات الموسم الرياضي 2025-2026.

ويترأس البعثة سعيد مبارك، عضو مجلس إدارة نادي الوحدة، وتضم 23 لاعباً إلى جانب الجهاز الفني والطبي للفريق الأول.

وسيقام المعسكر التحضيري في مدينة ريدن الألمانية حتى 30 يوليو الجاري، حيث يهدف الجهاز الفني إلى رفع جاهزية اللاعبين بدنياً وفنياً، وتعزيز الانسجام بين عناصر الفريق.

وحرص مجلس إدارة النادي على الاجتماع بالجهازين الإداري والفني للفريق الأول، واللاعبين، والكادر الطبي، حيث تم من خلاله التأكيد على توفير كافة سبل الدعم للفريق، ومناقشة أهداف المعسكر، إلى جانب آليات العمل الفني.

ومن المقرر أن يخوض فريق الوحدة خلال المعسكر 5 مباريات ودية مع أندية مختلفة، في إطار تحضيرات الفريق للاستحقاقات المحلية والإقليمية المرتقبة في الموسم الجديد.

يذكر أن «العنابي» يشارك في منافسات دوري أبطال آسيا للنخبة في الموسم المقبل، إلى جانب الاستحقاقات المحلية.