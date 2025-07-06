موسيالا يغيب 5 أشهر!



ميونيخ (د ب أ)



تعهد ماكس إيبرل، المدير الرياضي لنادي بايرن ميونيخ حامل لقب الدوري الألماني، بتقديم الدعم الكامل لنجم المنتخب الألماني جمال موسيالا، بعد إصابته بكسر في عظمة الشظية، خلال مواجهة باريس سان جيرمان الفرنسي في دور الثمانية لكأس العالم للأندية.

وقال إيبرل: «سنكون بجانبه كعائلة، لندعمه ونرشده في رحلته التي لن تكون سهلة بالتأكيد».

ومن المتوقع أن يغيب موسيالا عن الملاعب لمدة تصل إلى خمسة أشهر، رغم أن التوقعات قبل العملية الجراحية تبدو متضاربة، كما أن أربطة كاحله تأثرت أيضاً.

وعاد النادي البافاري إلى معسكره الرئيسي في أورلاندو، بعد خروجه من المونديال، وسيستقل طائرة تعيده إلى ألمانيا، ومن المتوقع أن يسافر موسيالا مع بعثة الفريق، لكن لم يصدر أي تأكيد رسمي من جانب بايرن ميونيخ بشأن ذلك.

وأشار إيبرل في أتلانتا إلى خضوع موسيالا لعملية جراحية، موضحاً: «عملية جراحية هنا، عملية جراحية في الديار»، مضيفاً: «جمال حزين للغاية، ومحطم».

كما أبدت إدارة نادي بوروسيا دورتموند الألماني تعاطفها مع موسيالا، وقال سيباستيان كيل، المدير الرياضي للفريق، بعد الخسارة أمام ريال مدريد الإسباني في دور الثمانية للمونديال: «إنه أمر مروع».

وأضاف كيل: «أتمنى له كل التوفيق، لن تكون هذه فترة سهلة عليه. لكنه يتمتع بقوة كافية للتعافي من هذه المحنة».