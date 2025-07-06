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الرياضة

الهلال يستغنى عن حمد الله بعد 4 أيام!

الهلال يستغنى عن حمد الله بعد 4 أيام!
6 يوليو 2025 13:09

الرياض (د ب أ)

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ذكرت تقارير صحفية أن نادي الهلال السعودي توصل لاتفاق مع مهاجمه المغربي الجديد عبد الرزاق حمد الله، بفسخ التعاقد بين الطرفين، بعد أقل من أسبوع من انتقاله لـ «الزعيم».
ونقل الموقع الرسمي لصحيفة «الرياضية» السعودية عن مصادر لم تكشف عنها، قولها أن إدارة الهلال وحمد الله توصلا إلى اتفاق نهائي على عدم إكمال عقد الإعارة الممتد لنحو ستة أشهر، ووضع حد للعلاقة التعاقدية التي بدأت رسمياً الأربعاء الماضي، قبل خوض الهلال مواجهة فلوميننسي البرازيلي في دور الثمانية من بطولة كأس العالم للأندية بأميركا، ما يعني عدم مشاركة المهاجم المغربي مع الهلال في بطولة كأس السوبر السعودي في أغسطس المقبل.
واكتفى إنزاجي بإشراك حمد الله عند الدقيقة 75 من مواجهة فلومينينسي التي انتهت بفوز الفريق البرازيلي بهدفين لهدف.
وانضم حمد الله إلى الهلال بعقد لمدة 6 أشهر، مع وجود بند يسمح بإنهاء العلاقة بين الطرفين في أي وقت، ومن المقرر أن يلتحق المهاجم المغربي بمعسكر فريق الشباب تحضيرا لمنافسات الموسم المقبل. 
ويسعى الهلال إلى أن يكون رحيل حمد الله عن الفريق بالتراضي بين الطرفين، تقديراً لخطوة اللاعب بالانضمام للنادي في وقت صعب، ودون حسابات للمستقبل، ما ترك أثراً جيداً في نفوس الهلال وحتى لا يتحمل النادي أي تبعات مالية، إذا ما استغنى عنه دون التوصل لاتفاق. وأشار الموقع الرسمي لصحيفة «الرياضية» السعودية إلى أن الإيطالي سيموني إنزاجي مدرب الهلال، لا يرغب في استمرار اللاعب، حتى وإن أجبره التأخر في ضم صفقات جديدة، على ضمه لمعسكر الفريق التحضيري لكأس السوبر السعودي في هونج كونج. 

مونديال الأندية
الهلال السعودي
سيموني إنزاجي
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السعودية
عبدالرزاق حمدالله
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