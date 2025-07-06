بني ياس يتعاقد مع «قاهر الزمالك»!

أبوظبي (الاتحاد)

أعلن بني ياس رسمياً تعاقده مع المدافع الإيفواري إسماعيل توريه، قادماً من نادي ستيلينبوش الجنوب أفريقي، وذلك في إطار تدعيم صفوف الفريق الأول، استعداداً للموسم الرياضي 2025–2026.

أقيمت مراسم التوقيع بحضور صقر المسكري، المدير التنفيذي لشركة كرة القدم، حيث عبر اللاعب عن تطلعه لتقديم الإضافة المرجوة في صفوف «السماوي».

وساهم توريه بشكل مؤثر مع فريقه ستيلينبوش، بعدما قاده لبلوغ الدور نصف النهائي في كأس الكونفيدرالية الأفريقية، بعد إقصاء الزمالك المصري حامل اللقب في الدور ربع النهائي، حيث قاد دفاع الفريق للخروج بشباك نظيفة في مباراتي الذهاب والإياب.