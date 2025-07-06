الإثنين 7 يوليو 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

بني ياس يتعاقد مع «قاهر الزمالك»!

بني ياس يتعاقد مع «قاهر الزمالك»!
6 يوليو 2025 14:40

أبوظبي (الاتحاد)
أعلن بني ياس رسمياً تعاقده مع المدافع الإيفواري إسماعيل توريه، قادماً من نادي ستيلينبوش الجنوب أفريقي، وذلك في إطار تدعيم صفوف الفريق الأول، استعداداً للموسم الرياضي 2025–2026.
أقيمت مراسم التوقيع بحضور صقر المسكري، المدير التنفيذي لشركة كرة القدم، حيث عبر اللاعب عن تطلعه لتقديم الإضافة المرجوة في صفوف «السماوي».
وساهم توريه بشكل مؤثر مع فريقه ستيلينبوش، بعدما قاده لبلوغ الدور نصف النهائي في كأس الكونفيدرالية الأفريقية، بعد إقصاء الزمالك المصري حامل اللقب في الدور ربع النهائي، حيث قاد دفاع الفريق للخروج بشباك نظيفة في مباراتي الذهاب والإياب.

أخبار ذات صلة
محمد عبدالباسط: أبحث عن «المجد الجديد» مع «العميد»
الوصل يبدأ التحضيرات بشعار «العودة للمنصات»
بني ياس
الزمالك المصري
دوري أدنوك للمحترفين
آخر الأخبار
الأمم المتحدة تحذر من عسكرة الذكاء الاصطناعي
الأخبار العالمية
الأمم المتحدة تحذر من عسكرة الذكاء الاصطناعي
اليوم 20:46
مقتل رجل هاجم مقراً لحرس الحدود الأميركي
الأخبار العالمية
مقتل رجل هاجم مقراً لحرس الحدود الأميركي
اليوم 20:35
ديوكوفيتش إلى «الثمانية» في ويمبلدون للمرة 16
الرياضة
ديوكوفيتش إلى «الثمانية» في ويمبلدون للمرة 16
اليوم 20:32
بوجاتشار يزاحم على صدارة «طواف فرنسا»
الرياضة
بوجاتشار يزاحم على صدارة «طواف فرنسا»
اليوم 20:29
التأهل إلى ربع نهائي ويمبلدون.. بنتشيتش تنجح في «المحاولة التاسعة»!
التأهل إلى ربع نهائي ويمبلدون.. بنتشيتش تنجح في «المحاولة التاسعة»!
اليوم 20:13
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©