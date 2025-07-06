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الرياضة

«خطة الطوارئ» لإنقاذ «مونديال الأندية» بالتخفيضات والمتطوعين!

«خطة الطوارئ» لإنقاذ «مونديال الأندية» بالتخفيضات والمتطوعين!
6 يوليو 2025 14:46


مراد المصري (أبوظبي)

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شهدت منافسات كأس العالم للأندية المقامة حالياً في الولايات المتحدة، انهياراً جديداً في أسعار التذاكر، وتحديداً مباراة تشيلسي وفلوميننسي المقررة يوم الثلاثاء في الدور نصف النهائي، بعد انخفاضها من 473.90 دولار، إلى 13.40 دولار فقط خلال أقل من 72 ساعة بسبب قلة الطلب.
وهذا يعني أن مشجع كرة قدم ربما كان بإمكانه شراء تذكرة يوم السبت بسعر 2.8% من السعر الذي طلبه «الفيفا» لتذكرة الدخول العادية قبل ثلاثة أيام فقط، وعندما سُئل الاتحاد الدولي عمّا إذا كان بإمكان المشجعين الذين شجعوا فرقهم والبطولة سابقاً بشراء تذاكر بأسعار أعلى، تصل إلى 35 ضعفاً، الحصول على أي استرداد أو خصم، لم يرد صراحة، كما لم يرد عندما سُئل عمّا إذا كان يعتبر هذه طريقة عادلة لمعاملة مشجعي كرة القدم.
وبحسب موقع «ذا أثلتيتك» فإن المباراة المقررة على ملعب ميتلايف في نيويورك، تشهد محاولات إنقاذ من الاتحاد الدولي لكرة القدم «الفيفا»، لزيادة الحضور الجماهيري في ملاعب البطولة، حيث يسعى جياني إنفانتينو، رئيس «الفيفا»، إلى إثبات جدوى النسخة الأولى الموسعة من كأس العالم للأندية، تمهيداً لمواصلة إقامة نسخ مستقبلية.
كما اطلع موقع «ذا أثليتيك» على أدلة تشير إلى أن المتطوعين في البطولة تلقوا رسائل إلكترونية من «الفيفا» الأسبوع الماضي، تعرض عليهم أربع تذاكر مجانية لجميع مباريات ربع النهائي، باستثناء مباراة ريال مدريد ضد بوروسيا دورتموند في ميتلايف.
وبحسب المواقع، فإنه في حين أن المتطوعين كانوا على الأرجح ممتنين لهذه الفرصة، إلا أنه لا يبدو أن «الفيفا» قد خطط لذلك مسبقاً قبل البطولة، حيث يُشير المتطوعون، الذين فضلوا عدم الكشف عن هويتهم لحماية وظائفهم، إلى أنهم أُبلغوا في جلسات تدريبية سابقة بعدم توفر تذاكر مجانية، قبل أن يتم منحهم هذه العروض لزيادة الحضور الجماهيري، حيث طُلب من المتطوعين الذين حصلوا على تذاكر مباريات ربع النهائي عدم ارتداء زيهم الرسمي عند حضور المباريات.

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