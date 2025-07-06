أرسنال يضم لاعب سوسيداد مقابل 70 مليون دولار

لندن (د ب أ)

أعلن نادي أرسنال الإنجليزي اليوم، تعاقده مع مارتن زوبيمندي لاعب خط وسط ريال سوسيداد الإسباني.

وانتقل اللاعب الإسباني الدولي البالغ من العمر 26 عاماً، إلى أرسنال بعقد طويل الأمد بعد تفعيل النادي الإنجليزي الشرط الجزائي في عقده مع سوسيداد، والبالغ 51 مليون جنيه إسترليني (70 مليون دولار).

وكان ليفربول حامل لقب الدوري الإنجليزي وريال مدريد الإسباني، أبديا اهتماماً في وقت سابق بزوبيمندي، الفائز مع منتخب إسبانيا بلقب يورو 2024.

وقال زوبيمندي للموقع الرسمي لأرسنال: «هذه لحظة فارقة في مسيرتي، إنها الخطوة التي كنت أبحث عنها والتي أردت اتخاذها، بمجرد أن تطأ قدمك هنا، تدرك مدى عظمة هذا النادي وهذا الفريق».

وأضاف: «وضعت أرسنال نصب عيني لأن أسلوب لعبهم يناسبني، لقد أظهروا إمكاناتهم مؤخراً، والأفضل لم يأت بعد».

ويثق الإسباني ميكيل أرتيتا مدرب أرسنال، في قدرة زوبيمندي على تعزيز خيارات خط الوسط، بعد انتهاء عقد توماس بارتي ورحيل جورجينيو.

وقال أرتيتا: «مارتن لاعب سيضيف جودة وذكاء إلى فريقنا، سينسجم بشكل مثالي مع الفريق، ويمتلك جميع المقومات ليكون لاعباً مهماً».

وتابع: «المستوى الذي قدمه باستمرار خلال المواسم القليلة الماضية مع النادي والمنتخب هو بالضبط ما يجعلنا متحمسين للغاية لانضمامه إلينا، نرحب جميعا بمارتن وعائلته في النادي».

ونشأ زوبيمندي في أكاديمية سوسيداد، وشارك مع النادي في 236 مباراة على مستوى جميع المسابقات، وساهم في الفوز بلقب كأس ملك إسبانيا 2019-2020، بعد الفوز في النهائي على أتلتيك بلباو، كما ساهم في إنهاء سوسيداد موسم 2022-2023 من الدوري الإسباني في المركز الرابع، وهو أعلى مركز للفريق في الدوري، ليتأهل إلى دوري أبطال أوروبا للمرة الثالثة فقط في تاريخه.

وشارك زوبيمندي في 19 مباراة مع منتخب إسبانيا، حيث كان جزءاً من الفريق الذي فاز بدوري الأمم الأوروبية عام 2023، وتوج بلقب يورو 2024 العام الماضي بعد الفوز على إنجلترا في النهائي.

وأصبح زوبيمندي ثاني صفقة لأرسنال هذا الصيف بعد انضمام حارس المرمى الإسباني كيبا أريزابالاجا من تشيلسي، واقترب أرسنال أيضاً من ضم كريستيان نورجارد قائد برينتفورد مقابل 10 ملايين جنيه إسترليني.