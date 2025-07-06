مهرجان العين لسباقات الهجن.. «نيران» أول «الحقايق الأبكار»

لعين (الاتحاد)

تواصلت فعاليات مهرجان العين لسباقات الهجن، اليوم، من خلال 15 شوطاً، لمسافة 3 كلم، بميدان الروضة بمنطقة العين.

وكسبت «نيران»، لعبدالله محمد بن عتيق شامس العامري، ناموس الشوط الأول للحقايق الأبكار بتوقيت قدره 4:24:69 دقيقة، وذهب ناموس الشوط الثاني المخصص للجعدان إلى «مياس» لمحمد عتيق بن شامس العامري، بعد أن كانت وصلت في المركز الأول بتوقيت قدره 4:23:07 دقيقة (أفضل توقيت).

وتصدرت «أرباح» لعبدالله غصاب راعي الطيرة العامري، بحصد ناموس الشوط الثالث للأبكار بتوقيت قدره 4:29:23 دقيقة، فيما استطاع «مكرم» لناصر عبدالله سعيد بن فارس الدرعي، الفوز بناموس الشوط الرابع للجعدان.، بتوقيت قدره 4:28:93 دقيقة.

وطارت «هقوة» لعلي ناصر جابر الغفراني المري، بالشوط الخامس، بتوقيت قدره 4:28:02 دقيقة، وفازت «مكاسب» للحمد سعيد آل سالمين المنصوري، بناموس الشوط السادس بتوقيت قدره 4:33:56 دقيقة.

وفي الأشواط من السابع وحتى الخامس عشر، كان الفوز من نصيب، «جلاد» لمبارك الصغير بن حمود المالكي، و«ود» لسهيل صقر بن محمد الصمباري العامري، و«وفاء» للعلي ناصر بن جابر الغفراني المري، و«مترو» لسعيد الصغير بن هذلول الوهيبي، و«وشواهين» لمحمد راشد بن عصيان المنصوري، و«قرار» لسهيل عبيد عبدالله بن يميع السبوسي، و«شاهين» لعبدالله ناصر بن مرزوق الدرعي، و«مرموقة» ليوسف علي بن سالم المغيري، و«شرط» لسهيل عبيد عبدالله بن يميع السبوسي.