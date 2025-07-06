رابطة المحترفين: قرعة الموسم الجديد تضمن استعداداً مثالياً للبطولات الخارجية

أبوظبي (وام)

قالت رابطة دوري المحترفين إنها وضعت في اعتبارها عند إجراء قرعة الموسم الجديد مراعاة مشاركة الأندية الإماراتية في البطولات الخارجية خلال الفترة المقبلة، بما يضمن حصول هذه الأندية على الراحة المناسبة، والاستعداد المثالي لتقديم مستويات مميزة وهي تدافع عن طموحات الكرة الإماراتية في المحافل الخارجية.

أكد ذلك مصعب المرزوقي، المدير التنفيذي لرابطة دوري المحترفين، بمناسبة إجراء القرعة أمس في أبوظبي، معلناً عن مبادرتين خلال الموسم الجديد لدعم الحضور الجماهيري في ملاعب المباريات، وتتضمن المبادرة الأولى التواصل مع كافة فئات المجتمع وتحفيز الجماهير لمتابعة المباريات، بالإضافة إلى المبادرة الثانية والمتمثلة بدعم الأندية التي تتعاقد مع لاعبين أجانب لهم قاعدة جماهيرية كبيرة وجاليات في الدولة، لأن هذه الخطوة من الأسباب المهمة لحضور المباريات.

وأشار إلى أن القرعة كانت مرضية للجميع، لتحقيق الأهداف المقررة في المنافسة العادلة بين جميع الأندية، وضمان الإثارة الفنية المطلوبة، والحضور الجماهيري الكبير، لإبراز الصورة المميزة عن كرة القدم الإماراتية، مشيراً إلى استمرار الشراكة الممتدة مع شركة بترول أبوظبي الوطنية «أدنوك»، ومصرف أبوظبي الإسلامي، بما يُسهم في تطور الكرة الإماراتية خلال السنوات المقبلة.