«صراع الصدارة» يُدشن بطولة الإمارات الفردية للشطرنج

الشارقة (الاتحاد)

انطلقت منافسات بطولة الإمارات الفردية للشطرنج المفتوحة والسيدات وفئة تحت 8 و10 سنوات للأولاد والإناث، التي ينظمها اتحاد الشطرنج بقاعة نادي الشارقة الثقافي للشطرنج، وتستمر حتى 12 يوليو الجاري، بمشاركة 141 لاعباً ولاعبة.

حضر افتتاح الجولة الأولى، سلطان الطاهر وخلود الزرعوني عضوا مجلس إدارة اتحاد الشطرنج، وعبدالله مراد المازمي وفيصل الحمادي عضوا مجلس إدارة نادي الشارقة الثقافي للشطرنج، كما حضر افتتاح المنافسات سالم المزروعي، نائب رئيس اتحاد الريشة الطائرة.

وشهدت الجولة الأولى منافسات قوية، حيث تساوى 18 لاعباً في المسابقة المفتوحة بالفوز الأول والحصول على النقطة الأولى، إلا أن مباراة عمار السدراني لاعب الفجيرة وراشد حسين الحمادي لاعب الشارقة الثقافي للشطرنج كانت الأقوى والأبرز، وانتهت بالتعادل وحصل كل لاعب على نصف نقطة.

وعلى مستوى منافسات السيدات، التي يشارك فيها 23 لاعبة، تصدرت 6 لاعبات المركز الأول برصيد نقطتين في أول جولتين، أبرزهن وافية درويش لاعبة العين للشطرنج والألعاب الذهنية، وعنود عيسى لاعبة نادي الشطرنج والثقافة للفتيات بالشارقة، ووديمة الكلباني لاعبة نادي العين للشطرنج والألعاب الذهنية، وثلاثي نادي دبي للشطرنج مريم عيسى وأحلام راشد وحنان جمال.

وتساوى 12 لاعباً برصيد نقطة على القمة بعد الجولة الأولى في مسابقة تحت 8 سنوات للأولاد، والتي يشارك فيها 24 لاعباً، بينما يشارك في مسابقة تحت 10 سنوات للأولاد، 30 لاعباً، وتساوى 14 لاعباً على القمة برصيد نقطة واحدة بعد الجولة الأولى.

وفي مسابقة تحت 8 سنوات للإناث، تساوت 3 لاعبات في المركز الأول برصيد نقطة واحدة، هن فاطمة سعيد الشحي من نادي فتيات رأس الخيمة وزميلتها ميرا الخاطري، وفي مسابقة تحت 10 سنوات للإناث، والتي يشارك فيها 18 لاعبة تصدر القمة 9 لاعبات بعد الجولة الأولى.

وأكد سلطان الطاهر، عضو مجلس إدارة الاتحاد، أن هذه البطولة هي الرابعة في أجندة الموسم الحالي، وتأتي ضمن تجهيزات اللاعبين واللاعبات للمشاركة في بطولة العرب للشطرنج التي ستقام بالمغرب خلال الفترة من 20 إلى 28 يوليو الجاري، وقال: «ستكون هناك مشاركة مميزة للإمارات في بطولة العرب، حيث تشارك كوكبة من الأبطال السابقين في مسابقة الرجال، منهم عمار السدراني من نادي الفجيرة للشطرنج، وإبراهيم سلطان وأحمد فريد من نادي دبي للشطرنج، ونأمل أن يحقق أبطال الإمارات إنجازات عربية جديدة».

وأضاف أن البطولة تشهد مشاركة عدد من الحكام المواطنين، حيث يترأس لجنة الحكام بالبطولة الحكم الدولي سلمان الطاهر ويعاونه الحكم الاتحاد الدولي عبدالله علي، ويرأس حكام مسابقة تحت 8 و10 سنوات الحكم الدولي ماجد العبدولي، ويعاونه الحكم اتحاد الدولي نواف المنصوري، وتواجد هذه المجموعة من الحكام ضمن خطط وبرامج الاتحاد لإعداد كوادر تحكيمية تشارك في البطولات الخارجية، وسبق أن تم ترشيح عدد من الحكام للمشاركة في البطولات العالمية.