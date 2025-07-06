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الرياضة

تيباس: مهزلة حقيقية في «مونديال الأندية»!

تيباس: مهزلة حقيقية في «مونديال الأندية»!
6 يوليو 2025 16:54

مدريد (الاتحاد)

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وجه خافيير تيباس رئيس رابطة الدوري الإسباني لكرة القدم «الليجا»، انتقادات لاذعة تجاه الاتحاد الدولي لكرة القدم «الفيفا» على خلفية تقرير صحفي حول خفض أسعار تذاكر الدور نصف النهائي لكأس العالم للأندية، والمقاولات لإنقاذ البطولة ودفعها للنجاح بأي طريقة ممكنة.
وكتب تيباس عبر حسابه الشخصي في منصة «إكس»: «مهزلة حقيقية في كأس العالم للأندية، لاعبون ودوريات محلية ضدها، جداول زمنية مدمّرة، وتضرر النظام البيئي لكرة القدم الاحترافية، مع تأثر مئات الآلاف من العاملين، أما عن عائدات البث التلفزيوني والرعاة، فقد قيل كل شيء بالفعل، ولزيادة الوضع سوءاً، تنهار أسعار التذاكر في محاولة بائسة لـ«ملء الملاعب».. هل يمكن القيام بالأمور بشكل أسوأ؟ وبالرغم من كل هذا، هناك من يقوم بالترويج للبطولة على أنها بمثابة نجاح ساحق وتمثل مستقبل كرة القدم».

خافيير تيباس
رابطة الدوري الإسباني
الاتحاد الدولي لكرة القدم
الفيفا
مونديال الأندية
كأس العالم للأندية
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