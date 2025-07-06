الإثنين 7 يوليو 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

الوصل يبدأ التحضيرات بشعار «العودة للمنصات»

الوصل يبدأ التحضيرات بشعار «العودة للمنصات»
6 يوليو 2025 18:30

معتز الشامي (أبوظبي)

أخبار ذات صلة
محمد عبدالباسط: أبحث عن «المجد الجديد» مع «العميد»
رابطة المحترفين: قرعة الموسم الجديد تضمن استعداداً مثالياً للبطولات الخارجية

بدأ الوصل مرحلة التحضير الداخلي للموسم الجديد، من خلال معسكره الإعدادي، ويواصل تدريباته على ملعبه حتى يوم الخميس المقبل، موعد السفر لاستئناف التحضيرات بمعسكر خارجي في هولندا يستمر حتى 31 من يوليو الجاري، ويخوض خلاله 4 وديات على أقصى تقدير.
ويستعد «الإمبراطور» لخوض موسم يتمنى الجميع داخل القلعة الصفراء أن يكون استثنائياً، بعد إعلان أهم استراتيجيات العمل التي تمت خلال الصيف الجاري من شركة الكرة بنادي الوصل برئاسة أحمد الطنيجي، حيث يحمل الفريق شعار العودة للمنافسة على جميع الألقاب والظفر بالبطولات، بالإضافة للمنافسة على فرصة الفوز بدوري أبطال آسيا 2، التي يحمل الشارقة لقبها، ويدخلها «الأصفر» بدوافع كبيرة.
وقد أعلنت الشركة عن «مشروع جديد» طموح، بهدف بناء فريق ينافس في كل المحافل وعلى كل البطولات، يقوده إيريك أبيدال المدير الرياضي للقلعة الصفراء، والذي عقد اجتماعاً حاسماً، أقنع من خلاله البرتغالي لويس كاسترو بقيادة الفريق للموسم الجديد، كما تم التعاقد مع لاعبين من العيار الثقيل لتدعيم الصفوف، حيث ضم الوصل كلاً من ريناتو تابيا، لاعب الوسط، والظهير الأيسر هوجو نيتو، والظهير الأيمن بيدرو مالهيرو، والجناح الكولومبي بالاسيوس، كما جدد عقد فابيو دي ليما لموسم إضافي.
ومن جانبه أبدى لويس كاسترو سعادته بالعمل في الدوري الإماراتي، الذي وصفه بالمتطور بشكل كبير، وأشاد بمستويات أنديته ولاعبيه، ولفت إلى أن الكرة الإماراتية تشهد تفوقاً كبيراً في آسيا والخليج، وبالتالي أراد أن تكون محطته في دورينا لقيادة فريق بحجم وقيمة الوصل الراغب بقوة في العودة للبطولات.
وقال: «قيادة الوصل هو تحدٍ كبير أقبله، ونحن مستعدون للعمل بروح عالية من أجل العودة للمنافسة، فبعد مشواري في قطر وفي الدوري السعودي، أبدأ محطة جديدة مليئة بالطموح في الكرة الإماراتية من خلال الوصل».
وأضاف: «كانت المحادثات مع أحمد الطنيجي رئيس شركة الكرة جيدة جداً، كما عرض إريك ابيدال المدير الرياضي مشروعاً طموحاً للغاية مع نادي الوصل، لقد رحبت بذلك تماماً، وقررت احتضان ذلك المشروع بعد مناقشات مستفيضة في جميع التفاصيل، وذلك أمر رائع بالفعل».
وتابع: «أرغب في تحقيق الانتصارات مع الجماهير والإدارة واللاعبين، وهذا هو ما جاء بي إلى الإمارات، فنحن جميعاً نريد العمل على تحقيق طموحات الجماهير الوفية، ولدينا رغبة كبيرة في العودة للفوز وتحقيق البطولات وتقديم أفضل ما لدينا لإسعاد الجميع».

الوصل
دوري أدنوك للمحترفين
دوري أبطال آسيا
فابيو ليما
إيريك أبيدال
آخر الأخبار
الأمم المتحدة تحذر من عسكرة الذكاء الاصطناعي
الأخبار العالمية
الأمم المتحدة تحذر من عسكرة الذكاء الاصطناعي
اليوم 20:46
مقتل رجل هاجم مقراً لحرس الحدود الأميركي
الأخبار العالمية
مقتل رجل هاجم مقراً لحرس الحدود الأميركي
اليوم 20:35
ديوكوفيتش إلى «الثمانية» في ويمبلدون للمرة 16
الرياضة
ديوكوفيتش إلى «الثمانية» في ويمبلدون للمرة 16
اليوم 20:32
بوجاتشار يزاحم على صدارة «طواف فرنسا»
الرياضة
بوجاتشار يزاحم على صدارة «طواف فرنسا»
اليوم 20:29
التأهل إلى ربع نهائي ويمبلدون.. بنتشيتش تنجح في «المحاولة التاسعة»!
التأهل إلى ربع نهائي ويمبلدون.. بنتشيتش تنجح في «المحاولة التاسعة»!
اليوم 20:13
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©