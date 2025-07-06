الوصل يبدأ التحضيرات بشعار «العودة للمنصات»

معتز الشامي (أبوظبي)

بدأ الوصل مرحلة التحضير الداخلي للموسم الجديد، من خلال معسكره الإعدادي، ويواصل تدريباته على ملعبه حتى يوم الخميس المقبل، موعد السفر لاستئناف التحضيرات بمعسكر خارجي في هولندا يستمر حتى 31 من يوليو الجاري، ويخوض خلاله 4 وديات على أقصى تقدير.

ويستعد «الإمبراطور» لخوض موسم يتمنى الجميع داخل القلعة الصفراء أن يكون استثنائياً، بعد إعلان أهم استراتيجيات العمل التي تمت خلال الصيف الجاري من شركة الكرة بنادي الوصل برئاسة أحمد الطنيجي، حيث يحمل الفريق شعار العودة للمنافسة على جميع الألقاب والظفر بالبطولات، بالإضافة للمنافسة على فرصة الفوز بدوري أبطال آسيا 2، التي يحمل الشارقة لقبها، ويدخلها «الأصفر» بدوافع كبيرة.

وقد أعلنت الشركة عن «مشروع جديد» طموح، بهدف بناء فريق ينافس في كل المحافل وعلى كل البطولات، يقوده إيريك أبيدال المدير الرياضي للقلعة الصفراء، والذي عقد اجتماعاً حاسماً، أقنع من خلاله البرتغالي لويس كاسترو بقيادة الفريق للموسم الجديد، كما تم التعاقد مع لاعبين من العيار الثقيل لتدعيم الصفوف، حيث ضم الوصل كلاً من ريناتو تابيا، لاعب الوسط، والظهير الأيسر هوجو نيتو، والظهير الأيمن بيدرو مالهيرو، والجناح الكولومبي بالاسيوس، كما جدد عقد فابيو دي ليما لموسم إضافي.

ومن جانبه أبدى لويس كاسترو سعادته بالعمل في الدوري الإماراتي، الذي وصفه بالمتطور بشكل كبير، وأشاد بمستويات أنديته ولاعبيه، ولفت إلى أن الكرة الإماراتية تشهد تفوقاً كبيراً في آسيا والخليج، وبالتالي أراد أن تكون محطته في دورينا لقيادة فريق بحجم وقيمة الوصل الراغب بقوة في العودة للبطولات.

وقال: «قيادة الوصل هو تحدٍ كبير أقبله، ونحن مستعدون للعمل بروح عالية من أجل العودة للمنافسة، فبعد مشواري في قطر وفي الدوري السعودي، أبدأ محطة جديدة مليئة بالطموح في الكرة الإماراتية من خلال الوصل».

وأضاف: «كانت المحادثات مع أحمد الطنيجي رئيس شركة الكرة جيدة جداً، كما عرض إريك ابيدال المدير الرياضي مشروعاً طموحاً للغاية مع نادي الوصل، لقد رحبت بذلك تماماً، وقررت احتضان ذلك المشروع بعد مناقشات مستفيضة في جميع التفاصيل، وذلك أمر رائع بالفعل».

وتابع: «أرغب في تحقيق الانتصارات مع الجماهير والإدارة واللاعبين، وهذا هو ما جاء بي إلى الإمارات، فنحن جميعاً نريد العمل على تحقيق طموحات الجماهير الوفية، ولدينا رغبة كبيرة في العودة للفوز وتحقيق البطولات وتقديم أفضل ما لدينا لإسعاد الجميع».