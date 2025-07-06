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الرياضة

250 لاعباً في برامج بناء القدرات وتنمية المهارات بالشارقة

250 لاعباً في برامج بناء القدرات وتنمية المهارات بالشارقة
6 يوليو 2025 19:00

 
الشارقة (وام)

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أعلنت إدارة الألعاب الفردية في نادي الشارقة، مشاركة 250 لاعباً في مختلف فرق النادي الرياضية، في برامج الإعداد الممتدة من يوليو الجاري إلى سبتمبر المقبل، ضمن استراتيجية بناء القدرات الوطنية، وتنمية المواهب، بالتعاون مع مجلس الشارقة الرياضي.
وأكد المهندس سليمان عبدالرحمن الهاجري، عضو مجلس إدارة نادي الشارقة، رئيس إدارة الألعاب الفردية، في تصريح بمناسبة الإعلان عن البرامج النوعية، أنها تهدف لتعزيز جاهزية اللاعبين، تمهيداً لمشاركتهم مع المنتخبات الوطنية في البطولات القارية والدولية 2025.
ونوه بأهمية التعاون مع الاتحادات الرياضية الوطنية المختلفة، والتنسيق حول مشاركة جميع منسوبي النادي في معسكرات الإعداد المقررة، بما يحقق الأهداف الوطنية، لاسيما أن الألعاب الفردية بنادي الشارقة أنهت موسم 2024- 2025 بحصد 39 لقباً.
وأشار إلى أن فريق الكاراتيه يستعد بمعسكر تدريبي نوعي باليابان خلال الشهر الجاري، للاستفادة من تجربتها العالمية في اللعبة، بالإضافة إلى معسكر إعداد لفريق التايكواندو في كازاخستان الشهر المقبل، استعداداً للمشاركة في البطولة الدولية، بالإضافة إلى استعدادات فريق الجودو بصالة التدريبات في الحزانة. 
وأوضح أن برنامج الإعداد للاعبي الجوجيتسو في صالة النادي يهدف لرفع جاهزيتهم البدنية والذهنية، بالإضافة إلى إعداد مماثل للاعبي القوس والسهم، بالتركيز على تطوير الجوانب المهارية، بجانب برامج إعداد أخرى للاعبي المبارزة، والرماية، والدراجات، والسباحة، بجانب فريق كرة الطاولة أبطال درع التفوق العام لعام 2024.

الإمارات
الشارقة
الجوجيتسو
الكاراتيه
التايكواندو
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