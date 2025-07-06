خاتشانوف أول المتأهلين إلى ربع نهائي «ويمبلدون»

لندن (أ ف ب)



بات الروسي كارن خاتشانوف المصنف الـ 20 عالمياً أول المتأهلين إلى الدور ربع النهائي من بطولة ويمبلدون، ثالثة البطولات الأربع الكبرى ضمن «الجراند سلام» في التنس، بفوزه على البولندي كاميل مايشرتزاك 6-4 و6-2 و6-3.

ويلتقي خاتشانوف في ربع النهائي مع الأميركي تايلور فريتز الصمنف خامساً، والفائز على الأسترالي جوردان طومسون 6-1 و3-0 ثم بالانسحاب بداعي الإصابة.

والفوز هو الثالث لخاتشانوف على منافسه في 3 مباريات جمعت بينهما حتى الآن.

ويلتقي البريطاني كاميرون نوري مع التشيلي نيكولاس جاري، والإسباني كارلوس ألكاراز بطل الموسمين الماضيين مع الروسي أندري روبليف.

في المباراة الثانية، لم يجد فريتز صعوبة في حسم المجموعة الأولى 6-1 في مدى 21 دقيقة، ثم تقدم 3-0 في الثانية، قبل أن ينسحب الأخير لإصابة عضلية في فخذه.

وكان فريتز احتاج إلى خمس مجموعات لتخطي جيوفاني بيريكار وجابريال ديالو في الدورين الأول والثاني، واربع مجموعات ضد أليخاندرو دافيدوفيتش فوكينا في الدور الثالث.