الإثنين 7 يوليو 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

غموض مستقبل لاعب مونشنجلادباخ بعد «الفيديو الساخر»!

غموض مستقبل لاعب مونشنجلادباخ بعد «الفيديو الساخر»!
6 يوليو 2025 17:50


مونشنجلادباخ (د ب أ)

أخبار ذات صلة
الإيقاف والغرامة للاعب مونشنجلادباخ لـ«السخرية»!
مونشنجلادباخ يعاقب لاعب بسبب «فيديو ساخر»!


خاض نادي بوروسيا مونشنجلادباخ أول حصة تدريبية له استعداداً للموسم الجديد من الدوري الألماني، في الوقت الذي يستمر فيه الغموض المحيط بمستقبل لاعب الوسط فلوريان نوهاوس، والذي تعرض للإيقاف من جانب إدارة النادي.
وتلقى نوهاوس، البالغ من العمر 28 عاماً، غرامة مالية مع استبعاده من الفريق الأول لمدة أربعة أسابيع، يوم الأربعاء الماضي بعد تداول فيديو عبر وسائل التواصل الاجتماعي، سخر فيه من المدير الرياضي رولاند فيركوس.
ويشارك نوهاوس في تدريبات فريق الشباب تحت 23 عاما في جلادباخ ، في الوقت الذي أشار فيه المدير الإداري شتيفان شتيمان إلى أنه لن يحسم أي شيء بخصوص مستقبل اللاعب، لحين انتهاء فترة الإيقاف.
وقال شتيمان «تحدثنا إلى فلوريان نوهاوس وأوضحنا موقفنا، لا شك في ذلك، عندما تنقضي فترة معينة، نتحدث مع بعضنا البعض ونتطلع إلى المستقبل».
ولم يظهر اللاعب في مقطع الفيديو، لكن سمع صوته وهو يسخر من فيركوس، ويكشف عن راتبه، وذلك أثناء تواجده في جزيرة مايوركا الإسبانية.
ولم يعلق نويهاوس على مقطع الفيديو بعد، ويمتد تعاقد اللاعب مع النادي حتى 30 يونيو 2027.

الدوري الألماني
البوندسليجا
بروسيا مونشنجلادباخ
آخر الأخبار
الأمم المتحدة تحذر من عسكرة الذكاء الاصطناعي
الأخبار العالمية
الأمم المتحدة تحذر من عسكرة الذكاء الاصطناعي
اليوم 20:46
مقتل رجل هاجم مقراً لحرس الحدود الأميركي
الأخبار العالمية
مقتل رجل هاجم مقراً لحرس الحدود الأميركي
اليوم 20:35
ديوكوفيتش إلى «الثمانية» في ويمبلدون للمرة 16
الرياضة
ديوكوفيتش إلى «الثمانية» في ويمبلدون للمرة 16
اليوم 20:32
بوجاتشار يزاحم على صدارة «طواف فرنسا»
الرياضة
بوجاتشار يزاحم على صدارة «طواف فرنسا»
اليوم 20:29
التأهل إلى ربع نهائي ويمبلدون.. بنتشيتش تنجح في «المحاولة التاسعة»!
التأهل إلى ربع نهائي ويمبلدون.. بنتشيتش تنجح في «المحاولة التاسعة»!
اليوم 20:13
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©