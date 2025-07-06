غموض مستقبل لاعب مونشنجلادباخ بعد «الفيديو الساخر»!



مونشنجلادباخ (د ب أ)



خاض نادي بوروسيا مونشنجلادباخ أول حصة تدريبية له استعداداً للموسم الجديد من الدوري الألماني، في الوقت الذي يستمر فيه الغموض المحيط بمستقبل لاعب الوسط فلوريان نوهاوس، والذي تعرض للإيقاف من جانب إدارة النادي.

وتلقى نوهاوس، البالغ من العمر 28 عاماً، غرامة مالية مع استبعاده من الفريق الأول لمدة أربعة أسابيع، يوم الأربعاء الماضي بعد تداول فيديو عبر وسائل التواصل الاجتماعي، سخر فيه من المدير الرياضي رولاند فيركوس.

ويشارك نوهاوس في تدريبات فريق الشباب تحت 23 عاما في جلادباخ ، في الوقت الذي أشار فيه المدير الإداري شتيفان شتيمان إلى أنه لن يحسم أي شيء بخصوص مستقبل اللاعب، لحين انتهاء فترة الإيقاف.

وقال شتيمان «تحدثنا إلى فلوريان نوهاوس وأوضحنا موقفنا، لا شك في ذلك، عندما تنقضي فترة معينة، نتحدث مع بعضنا البعض ونتطلع إلى المستقبل».

ولم يظهر اللاعب في مقطع الفيديو، لكن سمع صوته وهو يسخر من فيركوس، ويكشف عن راتبه، وذلك أثناء تواجده في جزيرة مايوركا الإسبانية.

ولم يعلق نويهاوس على مقطع الفيديو بعد، ويمتد تعاقد اللاعب مع النادي حتى 30 يونيو 2027.