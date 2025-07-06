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الرياضة

بن شيلتون يطلب إجازة لـ «تميمة الحظ» في ويمبلدون!

بن شيلتون يطلب إجازة لـ «تميمة الحظ» في ويمبلدون!
6 يوليو 2025 17:55

 
لندن (أ ب)

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وجه لاعب التنس الأميركي بن شيلتون نداءً علنياً لأخته للحصول على إجازة إضافية من عملها في بنك «مورجان ستانلي» الاستثماري، حتى تتمكن من البقاء في لندن، وتشجيعه خلال مشاركته في بطولة ويمبلدون ثالث بطولات الجراند سلام الأربع الكبرى، ونجح الأمر.
بعد تأهله لمواجهة الإيطالي لورينزو سونيجو في الدور الرابع الاثنين، تحدث شيلتون في مقابلة على أرض الملعب أمام حشد من الحضور، بما في ذلك شقيقته إيما.
وقال شيلتون المصنف العاشر، البالغ من العمر 22 عاماً، والذي وصل إلى نصف نهائي بطولتين من البطولات الأربع الكبرى «كنت ألعب بشكل جيد هذا الأسبوع، لم أكن وحدي هنا، لدي فريق رائع، والداي هنا، وأختي هنا، كانت هنا في كل مباراة لعبتها في البطولة حتى الآن، كانت بمثابة تميمة الحظ، لكنها تعود إلى العمل في الولايات المتحدة، ابتداءً من الاثنين، تعمل لدى بنك مورجان ستانلي».
وأثار هذا الإعلان بعض صيحات الاستهجان لدى المشجعين بينما غطت إيما وجهها بيديها.
وأضاف شيلتون بعد فوزه على المجري مارتون فوكسوفيتش بثلاث مجموعات متتالية في الدور الثالث «إذا كان لدى أي منكم بعض المعارف، ومنحها يومين إضافيين من الإجازة حتى تتمكن من البقاء، ونتمكن من مواصلة هذا النجاح، فسيكون ذلك رائعاً».
وبعد ساعات، نشرت إيما مقطع فيديو عبر منصة «إنستجرام» لتبادل الصور، يسألها من خلاله بن، «هل حصلت على إجازة لمدة أسبوع أم ماذا؟ حيث قفزت إيما ورفعت ذراعيها، وهي وتبتسم ابتسامة عريضة، فرد شقيقها بالقول «تحية تقدير مورجان ستانلي».

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