مدرب دورتموند يطلب تأخير موعد مباريات «مونديال 2026»



معتز الشامي (أبوظبي)



دعا كوفاتش مدرب بوروسيا دورتموند الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) إلى إعطاء الأولوية لرفاهية اللاعبين في كأس العالم 2026، من خلال جعل أوقات انطلاق المباريات متأخرة عن تلك التي كانت عليها خلال «مونديال الأندية».

وخسر فريق كوفاتش 2-3 أمام ريال مدريد في ربع النهائي، واعترف بأن الفريق الأفضل فاز في المباراة، لكنه قدم أيضاً تأملات مهمة حول الظروف التي تحملها لاعبوه خلال البطولة، وقال كوفاتش: «البطولة بحاجة إلى بعض التعديلات في بعض الجوانب، من وجهة نظري، من النقاط المهمة وقت انطلاق المباراة، لا ينبغي أن يضطر اللاعبون للعمل تحت شمس الظهيرة، عندما يكون الجو حاراً جداً، لدرجة أنه لا ينبغي حتى مغادرة المنزل، في هذه الظروف، كان على هؤلاء اللاعبين تقديم أفضل أداء لهم، نرى كيف يؤدون ذلك العام المقبل في كأس العالم، علينا حقا مراعاة اللاعبين».

وأضاف: «لعبنا مرتين في سينسيناتي، الأولى الساعة 12 ظهراً والثانية الساعة 3 عصراً، درجة الحرارة على أرض الملعب 45 درجة مئوية، لذا، تخيلوا، عندما تركضون، لم يكن الأمر رائعاً، واقترح تأخير انطلاق المباريات».

وأعرب كوفاتش أيضاً عن استيائه من جودة أرضية ملعب ميتلايف، التي قال «إنها لا ترقى إلى مستوى ملاعب أخرى في البطولة، أو الجودة التي اعتاد عليها لاعبوه في ألمانيا».

من جهة أخرى ومن خلال المباراة الأولى على ملعب ميتلايف في البطولة، انتقد مدربا بورتو وبالميراس، إضافة إلى المهاجم البرازيلي إستيفاو، أرضية الملعب بعد التعادل بين الفريقين، يستضيف ملعب ميتلايف 8 مباريات في كأس العالم للأندية، بما في ذلك مباراتي نصف النهائي والنهائي، قبل أن يستضيف نهائي كأس العالم للرجال الصيف المقبل في بطولة تشترك في تنظيمها الولايات المتحدة وكندا والمكسيك.

وبعد مباراة بورتو وبالميراس، قال إستيفاو: «أعتقد أنه كان من الأفضل ريّ الملعب أكثر، الكرة بطيئة بعض الشيء، ما أثر على إيقاع المباراة».