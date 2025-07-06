السعودية تتصدر سباق تنظيم «مونديال الأندية 2029»



الرياض (د ب أ)



تتصدر السعودية قائمة الدول في استضافة كأس العالم للأندية 2029، وسط منافسة شرسة على البطولة التي تستضيفها حالياً الولايات المتحدة، من 5 دول تتضمن قطر والبرازيل والبرتغال وإسبانيا وإندونيسيا.

ونقلت صحيفة «الاقتصادية» السعودية، عن مصادر إعلامية مقربة من الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا)، قولها إن المنافسة في استضافة هذه البطولة تعد «سباق الإثارة» ولكن من غير المتوقع أن تنافس أي من هذه الدول السعودية بقوة، مرجحة أن يصدر «الفيفا» بياناً رسمياً مع نهاية البطولة الحالية.

يشار إلى أن «نسخة 2029» ستشهد مشاركة أهلي جدة ممثلاً للسعودية، وشارك الهلال السعودي في بطولة 2025 وتأهل إلى دور الثمانية، وخرج على يد فلوميننسي البرازيلي، بعد أن أقصى الفريق السعودي منافسه مانشستر سيتي بطل أوروبا في دور الستة عشر.

وذكر موقع «وان فوتبول» في تقرير عن سباق استضافة «نسخة 2029» من البطولة، أن السعودية تستعد لاستضافة النسخة المقبلة من البطولة.

وتقول المصادر أن السعودية تتحين الفرصة الأولى في السباق المحموم بين الدول الخمسة التي أعلنت ترشيحها لاستضافة كأس العالم للأندية 2029، حيث ستتاح لها فرصة ذهبية لاختبار قدراتها قبل استضافة بطولة كأس العالم لكرة القدم 2034، والتي سيشارك بها 48 منتخباً.

يذكر أن أنباء صحفية أوروبية أشارت إلى أن أبرز الأندية الأوروبية ترغب في زيادة عدد الأندية المشاركة إلى 64 نادياً، كما ترغب أندية برشلونة الإسباني، وميلان، وأندية أرسنال، وليفربول، ومانشستر يونايتد الإنجليزية، وغيرها في الحصول على حصة من التمويل والحوافز المالية، من هذه البطولة والتي زاد «الفيفا» من مبالغها أخيراً.

وتبلغ الجوائز المالية الإجمالية مليار دولار، موزعة على النحو التالي، 475 مليون دولار للأداء الرياضي، و525 مليون دولار للمشاركة.