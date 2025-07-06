الإثنين 7 يوليو 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

نوريس بطل «جائزة بريطانيا»

نوريس بطل «جائزة بريطانيا»
6 يوليو 2025 19:58

 
لندن (رويترز)

أخبار ذات صلة
هاتون يعود إلى الملاكمة في دبي
الملك تشارلز وستارمر يشاركان في إحياء ذكرى تفجيرات لندن

فاز لاندو نوريس سائق مكلارين بجائزة بريطانيا الكبرى، ضمن بطولة العالم لسباقات «الفورمولا-1» للسيارات، مستفيداً من عقوبة تعرض لها زميله في الفريق أوسكار بياستري، والذي جاء في المركز الثاني.
وتعرض السائق الأسترالي، متصدر الترتيب العام للسائقين، لعقوبة التأخير 10 ثوان، بعدما خفف سرعته بصورة مفاجئة، وبهذه النتيجة يقلص السائق البريطاني الفارق الذي يفصله خلف بياستري في الترتيب العام مع انتصاف المسابقة، واحتل نيكو هولكنبرج سائق ساوبر المركز الثالث، متفوقاً على لويس هاميلتون سائق فيراري الذي جاء رابعاً.
ورغم أنه انطلق من المركز الأول، فإن ماكس فرستابن سائق رد بول أنهى السباق في المركز الخامس، بعدما فقد السيطرة على سيارته في أجواء ممطرة، ليتراجع عدة مراكز، قبل أن يتمكن من القتال والاقتراب من الصدارة.

الفورمولا-1
بطولة العالم للفورمولا-1
بريطانيا
لاندو نوريس
مكلارين
آخر الأخبار
الأمم المتحدة تحذر من عسكرة الذكاء الاصطناعي
الأخبار العالمية
الأمم المتحدة تحذر من عسكرة الذكاء الاصطناعي
اليوم 20:46
مقتل رجل هاجم مقراً لحرس الحدود الأميركي
الأخبار العالمية
مقتل رجل هاجم مقراً لحرس الحدود الأميركي
اليوم 20:35
ديوكوفيتش إلى «الثمانية» في ويمبلدون للمرة 16
الرياضة
ديوكوفيتش إلى «الثمانية» في ويمبلدون للمرة 16
اليوم 20:32
بوجاتشار يزاحم على صدارة «طواف فرنسا»
الرياضة
بوجاتشار يزاحم على صدارة «طواف فرنسا»
اليوم 20:29
التأهل إلى ربع نهائي ويمبلدون.. بنتشيتش تنجح في «المحاولة التاسعة»!
التأهل إلى ربع نهائي ويمبلدون.. بنتشيتش تنجح في «المحاولة التاسعة»!
اليوم 20:13
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©