نوريس بطل «جائزة بريطانيا»



لندن (رويترز)

فاز لاندو نوريس سائق مكلارين بجائزة بريطانيا الكبرى، ضمن بطولة العالم لسباقات «الفورمولا-1» للسيارات، مستفيداً من عقوبة تعرض لها زميله في الفريق أوسكار بياستري، والذي جاء في المركز الثاني.

وتعرض السائق الأسترالي، متصدر الترتيب العام للسائقين، لعقوبة التأخير 10 ثوان، بعدما خفف سرعته بصورة مفاجئة، وبهذه النتيجة يقلص السائق البريطاني الفارق الذي يفصله خلف بياستري في الترتيب العام مع انتصاف المسابقة، واحتل نيكو هولكنبرج سائق ساوبر المركز الثالث، متفوقاً على لويس هاميلتون سائق فيراري الذي جاء رابعاً.

ورغم أنه انطلق من المركز الأول، فإن ماكس فرستابن سائق رد بول أنهى السباق في المركز الخامس، بعدما فقد السيطرة على سيارته في أجواء ممطرة، ليتراجع عدة مراكز، قبل أن يتمكن من القتال والاقتراب من الصدارة.