«هرقل» فلوميننسي من «الدرجة الرابعة» إلى التألق في «المونديال»



معتز الشامي (أبوظبي)



تألق هيركيوليس بيريرا دو ناسيمنتو المعروف باسم هيركوليس «هرقل» في كأس العالم للأندية، وكتب سطراً جديداً من قصته الرائعة في البطولة يوم الجمعة في أورلاندو، حيث سجّل لاعب الوسط الدفاعي، البالغ «24 عاماً»، هدفه الثاني على التوالي، هذه المرة، كان هدفه الحاسم ضد الهلال، هو الذي ضمن لفريق فلوميننسي التأهل إلى نصف النهائي.

وقبل 4 سنوات من تسجيله هذا الهدف في المباراة التي انتهت بفوز فريقه 2-1، انتقل مقابل 250 ألف ريال برازيلي فقط، وهو رقم متواضع مقارنة بالمبالغ التي أنفقها الفريق السعودي أو إنتر ميلان الذي سجل ضده أيضاً.

ودفع نادي فورتاليزا إي سي هذا المبلغ الزهيد، لنادي أتلتيكو سيارينسي، وهو نادٍ يلعب في دوري الدرجة الرابعة البرازيلي لكرة القدم، وقبل ذلك، لعب اللاعب الواعد القادم من جايكوس جنوب شرق ولاية بياوي، مع ناديي إي إي تيرادينتيس، وكراتو إي سي، وكلاهما في دوري الدرجة الثانية لولاية سيارا.

وفي مقابلة مع راديو «سي بي إن» بعد هدف هيركوليس الأول في الولايات المتحدة، صرّح مارسيلو باز، الرئيس التنفيذي لنادي فورتاليزا، بأنه لا يزال يشجع هيركوليس كما لو كان لا يزال يمثل ناديه، وعلى مدار المواسم الثلاثة التي لعب فيها أساسيا في الفريق الأول لفورتاليزا، بدأ يكتسب شهرة واسعة بتسجيله 19 هدفاً في 136 مباراة، وتعاقد فلوميننسي مع هيركوليس موسم 2025، في ما كان رسوم انتقال قياسية لنادي ولاية سيارا «فورتاليزا».

واستذكر باز الصعود الصاروخي للاعب، قائلاً: «شاب من بياوي، جاء ليجرب حظه في ولايتنا، وصل إلى تيرادينتيس، ثم انتقل إلى أتلتيكو سيرينسي؛ ضمه فورتاليزا إلى فريق تحت 23 عاماً، وبحلول مطلع العام، كان قد انضم بالفعل إلى تشكيلة ليبرتادوريس لعام 2022، وصل في عام 2021 وبدأ العام الجديد بالفعل في الفريق الأول»، وحصل هيركوليس على لقب أفضل لاعب في المباراة، بعد دخوله في الشوط الثاني وتسجيله هدفاً آخر، وظهر خجولاً في المؤتمر الصحفي بعد الفوز، حيث قال لموقع «الفيفا» بعد استلامه الجائزة «إنه لأمر مميز للغاية أن أسجل هذين الهدفين، وكانا في غاية الأهمية لي وللفريق، ساعدت الفريق مجددًا بهدف آخر، ركضتُ ودافعتُ وبذلتُ قصارى جهدي في الملعب من أجل زملائي».

وأضاف «أنا سعيد باختياري أفضل لاعب في المباراة، أهدي هذا الفوز لزملائي، وللفريق الذي منحني القوة لمواصلة العمل الجاد، سنواصل العمل لأن هناك المزيد من الإنجازات الرائعة في المستقبل».

وتحدث أيضاً عن المسار الصعب لمسيرته القصيرة، حيث قال هيركوليس «ما يحدث هو ثمرة جهد كبير، غادرت فورتاليزا وجئتُ إلى هنا، ولم تكن رحلتي سهلة، فالأمور أصعب في الشمال الشرقي، لكنني لم أستسلم أبداً، لطالما كانت عائلتي بجانبي وتدعمني، وأواصل العمل دائما لتسجيل المزيد من الأهداف».

حتى بعد انضمامه إلى فورتاليزا في الدوري البرازيلي الممتاز، واجه هيركوليس تحديات، في يوليو 2023، تلقى النادي عرضاً لضمه من ليتشي الإيطالي، إلا أن إصابة خطيرة حرمت اللاعب البالغ «22 عاماً» آنذاك من فرصة الانتقال إلى الخارج، تعرض هيركوليس لإصابة في الرباط الصليبي الأمامي في ركبته اليسرى، وغاب عن الملاعب لمدة 9 أشهر، ما أنهى المفاوضات، وأوضح باز«عاد من الإصابة، رغم وجود شكوك حول كيفية عودته، لكنه عاد بقوة، بل أفضل من ذي قبل، إنه يمثل حقاً جوهر فورتاليزا».