سابالينكا.. «التأهل الصعب»



لندن (رويترز)



واصلت أرينا سابالينكا تفوقها على البلجيكية إليسه ميرتنز بفوز صعب 6-4 و7-6، لتبلغ دور الثمانية في بطولة ويمبلدون للتنس التي تسعى للفوز بلقبها للمرة الأولى.

وقبل هذه المباراة، كانت لاعبة روسيا البيضاء قد حققت 10 انتصارات على ميرتنز في 12 مواجهة جمعت بينهما، وبدا أن هيمنتها ستستمر بعد بداية قوية من المصنفة الأولى عالمياً.

إلا أن هذا الانطباع سيتغير، إذ تراجع مستوى سابالينكا، الفائزة بثلاثة ألقاب في البطولات الكبرى، والتي أهدرت تقدمها 4-1، لكنها سرعان ما استعادت تألقها وحسمت المجموعة الافتتاحية.

وفي المجموعة الثانية، كسرت ميرتنز إرسال منافستها لتتقدم في النتيجة.

لكن سابالينكا أدركت التعادل بعد ستة أشواط، ورفعت مستواها في نقاط حاسمة في شوط فاصل حسمته بضربة أمامية لتضرب موعداً مع لورا سيجموند في دور الثمانية.