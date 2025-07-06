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الرياضة

إصابة الدراجين والمتفرجين في سباق ألمانيا!

إصابة الدراجين والمتفرجين في سباق ألمانيا!
6 يوليو 2025 21:35

 
دودنهوفين (د ب أ)


شهد اليوم الأخير من سباق ألمانيا للدراجات على المضمار، حادثاً تسبب في تعرض دراجين اثنين وبعض المتفرجين لإصابات.
وكانت الإصابات خطيرة في السباق الذي أقيم في مدينة دودنهوفين في ولاية راينلاند - بالاتينات، لكنها لم تكن الإصابات مهددة للحياة. 

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وتم تقديم الرعاية الطبية اللازمة للمصابين، من خلال الاستعانة بطائرتين مروحيتين وست سيارات إسعاف بالإضافة لطبيب طوارئ.
وفي قبل نهائي سباق كيرين، اصطدم اثنان من الدراجين بسبب السرعة الكبيرة واندفعا فوق الحواجز واصطدما ببعض المتفرجين في السباق.
وبينما نجا الدراجان من الحادث بجروح وكدمات، أشارت تقارير أولية إلى أن سبعة متفرجين تعرضوا للإصابة، وتم نقل اثنين منهم إلى المستشفى.
من جانبه، قال أوليفر سترايتش، مدير التسويق بالاتحاد الألماني للدراجات في بيان عقب ذلك الحادث: «سلامة المشاركين في السباق والمتفرجين تأتي أولوية؛ لذلك كان إيقاف السباق قراراً لا بد منه.. كل التمنيات للمصابين بالشفاء».

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