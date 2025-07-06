دوارتي: أهداف لابا مع العين ليست «مصادفة»!

مراد المصري (أبوظبي)



أكد البرتغالي باولو دوارتي، المدرب السابق لمنتخب توجو، أنه محظوظ بتدريب لابا كودجو الذي كان يتابعه عن كثب، خلال مشواره في صفوف العين، وقال في حديث خاص مع «الاتحاد»: «لابا مهاجم متميز، حظيت بشرف العمل معه في منتخب توجو، ويتميز بحضوره القوي داخل منطقة الجزاء، وقوته في الكرات الهوائية، وقدرته على استغلال المساحات خلف المدافعين، كان لاعباً متميزاً في العين، وأهدافه العديدة على مر السنين ليست مصادفة».

وأضاف: «لا أعرف ما هي وجهة لابا القادمة، ونصيحتي له هي أن يواصل كونه اللاعب التنافسي الذي لطالما كان عليه، وبفضل جودته وسلوكه، سيُحدث فرقاً كبيراً أينما لعب».

وأشاد البرتغالي بمستويات كرة القدم في المنطقة الخليجية مؤخراً، وقال: «تطورت كرة القدم في منطقة الخليج بشكل ملحوظ في السنوات الأخيرة، كان الاستثمار في اللاعبين والبنية التحتية كبيراً، وهو ما انعكس بوضوح في تحسين جودة جميع جوانب اللعبة، وأنا منفتح دائماً على العودة بعد تجربة تدريب الخلود السعودي، طالما أن المشروع يتماشى مع طموحاتي».

وأضاف: «تلقيتُ مؤخراً عرضين من أندية خليجية في دوريات الدرجة الثانية، إلا أنني رفضتهما في النهاية، لأنني أركز على اتخاذ الخطوة الصحيحة في مسيرتي المهنية، وسبق أن استمتعت كثيراً بالعمل في السعودية، التي غادرتها لأسباب شخصية، إلا أن التجربة علمتني أن الاستعدادات للموسم الجديد في الأندية غير الكبرى قد تكون صعبة للغاية بسبب غياب اللاعبين في الأشهر الأولى، وهذا النقص في اللاعبين يجعل من الصعب جداً الاستعداد بشكل صحيح لموسم متطلب، وهو أمر يكون محبطاً لأي مدرب، ورغم ذلك أرغب في العودة، ولكن فقط للانضمام إلى مشروع منظم جيداً يسمح للفريق بالاستعداد بشكل جيد منذ البداية».

وفيما يتعلق بتقييمه للكرة الأفريقية في كأس العالم للأندية، والذي يلقب بـ «مورينيو أفريقيا» بسبب مسيرته الحافلة في «القارة السمراء» مع منتخبات بوركينا فاسو والجابون وتوجو وأندية أخرى، وقال: «أكثر ما لفت انتباهي هو فارق الميزانيات بين الأندية الأفريقية ونظيراتها، وهو أمرٌ يؤثر حتماً على قدرتها على المنافسة على أعلى المستويات، ومع ذلك، استجابت الفرق الأفريقية بشكل جيد وأظهرت جودة عالية، رغم المعوقات التي تواجهها، والفريق الذي أعجبني أكثر هو ماميلودي صن داونز، الذي كاد يتأهل من مجموعة صعبة للغاية، حيث يتميز الدوري الجنوب أفريقي بمستوى تنافسي عالٍ جداً، وكافح الفريق بشراسة، وبشكل عام يتمتع لاعبو جنوب أفريقيا بجودة استثنائية، وأنا سعيد جداً بصن داونز، لأن لديهم مدرباً برتغالياً، بالإضافة إلى أن المدرب المساعد، فابيو فرنانديز، عمل معي أيضاً في جهازي الفني مساعداً».

وفيما يتعلق بربط اسمه بتدريب الزمالك في يناير الماضي، قال: «كانت هناك مفاوضات بالفعل، لكنني شعرت حينها أن الوقت لم يكن مناسباً لخوض هذا التحدي بسبب أمور شخصية كنت لا أزال أتعامل معها، ومع ذلك أعتقد أن العرض المناسب سيأتي من نادٍ أو منتخب يتوافق مع طموحاتي ويُمكّنني من مواصلة التطور مدرباً».

وحول السر وراء لقب «مورينيو أفريقيا»، ومدى إعجابه به، قال:«هناك مورينيو واحد فقط، ولكن من دواعي سروري أن أُقارن، بطريقة ما، بجوزيه مورينيو، الذي كان مدربي في ليريا البرتغالي، حيث أعتبره أستاذي وصديقي، وأكن له احتراماً كبيراً، ومصدر إلهام لجميع المدربين البرتغاليين، وهذه المقارنة تُشعرني بفخر كبير».