«المونديال»  يمنح تشيلسي  108 ملايين جنيه إسترليني!

معتز الشامي (أبوظبي)



حجز تشيلسي مكانه في نصف نهائي كأس العالم للأندية، وربما تشكل البطولة فارقاً كبيراً في الميزانية العمومية للنادي، وتفوقت كتيبة المدرب إنزو ماريسكا على بالميراس البرازيلي 1-2 في ربع النهائي، ليضرب «البلوز» موعداً مع فلوميننسي، والمتأهل منهما يواجه ريال مدريد أو باريس سان جيرمان.

وحتى الآن جمع تشيلسي ما يقرب من 55 مليون جنيه إسترليني، وفوزه في ربع النهائي الأكثر ربحية حتى الآن، وبلغت قيمة التأهل إلى «مربع الذهب» 15.3 مليون جنيه إسترليني، إضافة إلى حوالي 40 مليوناً حصل عليها من خلال تجاوز دور المجموعات، وأسهم فوزه على بنفيكا في دور الستة عشر بـ 9.6 مليون جنيه إسترليني.

وبالإضافة إلى الـ 55 مليون جنيه إسترليني التي حصدها تشيلسي بالفعل، فإن الفوز على فلوميننسي في نصف النهائي يُدرّ عليه 23.2 مليون جنيه إسترليني أخرى، من المرجح أن يكون «البلوز» الطرف الأضعف في النهائي المُحتمل، خاصة إذا كان ريال مدريد أو باريس سان جيرمان بطل أوروبا، ولكن إذا تمكن من حصد فوز مفاجئ فستكون القيمة 30 مليون جنيه إسترليني، وبالإضافة إلى مبلغ الـ 55 مليون جنيه إسترليني الذي كسبه تشيلسي بالفعل، وبذلك يُمكنه مضاعفة المبلغ تقريباً ليصل إجمالي أرباحه إلى 108 ملايين جنيه إسترليني إذا واصل طريقهم حتى النهاية.

ومن شأن ذلك أن يغطي إلى حد ما إنفاقهم الصيفي، مع إنفاق ما يقدر بنحو 85 مليون جنيه إسترليني على المهاجمين الجدد ليام ديلاب وجواو بيدرو - الذي خاض مباراته الأولى مع تشيلسي ضد بالميراس - وحوالي 154 مليون جنيه إسترليني تم إنفاقها في المجموع عندما تأخذ في الاعتبار التعاقدات المرتبة مسبقاً لإستيفاو، داريو إيسوجو، ومامادو سار، وكيندري بايز.