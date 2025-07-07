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الرياضة

المكسيك.. «اللقب العاشر» في «الكأس الذهبية»!

المكسيك.. «اللقب العاشر» في «الكأس الذهبية»!
7 يوليو 2025 07:59

واشنطن (د ب أ)

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جاء تتويج المنتخب المكسيكي بلقبه العاشرة في بطولة الكأس الذهبية، التي تشارك فيها منتخبات اتحاد أميركا الشمالية والوسطى والكاريبي لكرة القدم (كونكاكاف) عن جدارة. 
وقلب المنتخب المكسيكي تأخره صفر -1 أمام نظيره الأميركي إلى انتصار ثمين ومستحق 2 -1، في المباراة النهائية للمسابقة القارية، التي استضافتها كل من الولايات المتحدة وكندا. 
وحافظ منتخب المكسيك على مسيرته خالية من الهزائم خلال لقاءاته الستة التي لعبها في رحلته نحو تعزيز رقمه القياسي، بوصفه أكثر المنتخبات تتويجاً بالبطولة، التي انطلقت نسختها الأولى عام 1991، متفوقاً بفارق 3 ألقاب على أقرب ملاحقيه المنتخب الأميركي.
وحقق المنتخب المكسيكي 5 انتصارات مقابل تعادل وحيد، وأحرز لاعبوه 10 أهداف، في حين استقبلت شباكه 3 أهداف من منافسيه. 
واعتلى النجم المخضرم راؤول خيمينيز وسيزارمونتيس قائمة هدافي منتخب المكسيك في النسخة الحالية من الكأس الذهبية برصيد 3 أهداف لكل منهما، حيث ابتعدا بفارق 3 أهداف خلف البنمي إسماعيل دياز، الذي تربع على قائمة هدافي المسابقة. 
وأحرز إدسون ألفاريز هدفين في مشوار المكسيك بالبطولة التي اختتمت مؤخراً، فيما سجل السعودي عبدالله مادو، هدفاً بالخطأ في مرماه لمصلحة المكسيكيين. 
وتصدر منتخب المكسيك ترتيب المجموعة الأولى في البطولة خلال مرحلة المجموعات برصيد 7 نقاط، حيث استهل مشواره في المسابقة بالفوز 3 - 2 على منتخب الدومينيكان، قبل أن يفوز 2 - صفر على سيورينام في الجولة الثانية، ثم تعادل بدون أهداف مع كوستاريكا في الجولة الأخيرة، التي ضمن قبلها صعوده للأدوار الإقصائية. واجتاز منتخب المكسيك عقبة المنتخب السعودي في دور الثمانية، بعدما تغلب عليه 2- صفر، ثم فاز بصعوبة بالغة 1 - صفر على هندوراس في الدور قبل النهائي، قبل أن يتغلب على المنتخب الأميركي في النهائي.
 يذكر أن الكأس الذهبية 2025 شهدت تسجيل 85 هدفاً في 31 مباراة، بواقع 74. 2 هدف في اللقاء الواحد. 

الكأس الذهبية
المكسيك
أميركا
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السعودية
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