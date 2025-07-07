ألكاراز يصطاد «الغنيمة» في «المعركة المحتدمة»!

لندن (رويترز)



تفوق الإسباني كارلوس ألكاراز على أندري روبليف 6-7 و6-3 و6-4 و6-4 بعد معركة محتدمة في الدور الرابع على الملعب الرئيسي، ليواصل سعيه نحو الفوز ببطولة ويمبلدون للتنس للمرة الثالثة توالياً.

وتعثر المصنف الثاني في الأدوار الثلاثة الأولى، لكنه استعاد أفضل مستوياته ليتغلب في نهاية المطاف على روبليف المتألق.

وتقدم روبليف 4-1 على ألكاراز في المجموعة الافتتاحية، قبل أن ينجح اللاعب الإسباني في تقليص الفارق، لكن اللاعب الروسي قدم أداءً مذهلاً ليحسم الشوط الفاصل ويحسم المجموعة الأولى.

وأدرك ألكاراز أنه في مواجهة صعبة، لكنه لم يبد منزعجاً وأدرك التعادل بمجموعة واحدة لكل لاعب، بعد أن ارتكب روبليف خطأ مزدوجاً في نقطة كسر الإرسال.

وواصل روبليف استخدام كامل ترسانته من الضربات أمام ألكاراز في المجموعة الثالثة، لكنه دفع ثمن عدم استغلال بعض نقاط الكسر المبكرة، ليتقدم ألكاراز 2-1.

وبدا ألكاراز قوياً في المجموعة الرابعة، وكسر إرسال منافسه مرة واحدة، ليحقق فوزه 22 توالياً ويصعد لمواجهة البريطاني كاميرون نوري في دور الثمانية.

قال ألكاراز، الذي يسعى لأن يصبح رابع لاعب يفوز ببطولتي فرنسا المفتوحة وويمبلدون مرتين متتاليتين، في مقابلة على جانب الملعب: «أندري من أقوى اللاعبين في الجولة، ويتميز بشراسة هجومية كبيرة، من الصعب جداً مواجهته، فهو يُجبرك على بذل أقصى جهد في كل نقطة، أنا سعيد جداً بتحركاتي ولعبت بذكاء ومهارة خططية، كانت مباراة رائعة بكل المقاييس».

ومع سقوط العديد من المصنفين في الأدوار الأولى، كانت هذه أول مباراة بين اثنين من أفضل 20 لاعباً في فردي الرجال هذا العام وكانت على قدر التوقعات.

ورغم أنه كان وجهاً مألوفاً في قائمة العشرة الأوائل منذ عام 2022، فإن روبليف (27 عاماً) لم يقترب أبداً من الفوز ببطولة كبرى، إذ خسر عشر مباريات خاضها في دور الثمانية.

وبدأ روبليف المباراة بقوة وأطلق ضربات قوية في مواجهة ألكاراز، الفائز بخمسة ألقاب في البطولات الكبرى، تحت السقف المغلق بسبب عواصف رعدية سابقة.

وواصل روبليف ضرب الكرات بقوة أكبر، وعندما كانت النتيجة 5-5 في المجموعة الافتتاحية أطلق ضربة خلفية رائعة، ثم أتبع ذلك بضربة أمامية قوية من الخط الخلفي ليتقدم في النتيجة.

ورغم أن روبليف لم يرتكب أخطاء تذكر، فإن ألكاراز رفع مستواه ليؤكد أن انتزاع اللقب من قبضته لن يكون سهلاً.

وجاءت نقطة التحول عند التعادل 3-3 في المجموعة الثالثة، عندما تلاعب روبليف، الذي كان يحاول إنقاذ نقطة كسر إرساله، بألكاراز يميناً ويساراً، لكن اللاعب الإسباني لعب ضربة أمامية ناجحة ليحصل على تحية حارة من الجمهور.

ورغم صمود روبليف فإنه تعرض للخسارة رقم 11 في 11 مباراة خاضها أمام الخمسة الأوائل في البطولات الأربع الكبرى.