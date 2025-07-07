صفقة قياسية بين 7 فرق في «سلة أميركا»!



نيويورك (أ ف ب)



تم التوصل إلى اتفاق مبدئي لانتقال النجم كيفن دورانت من فينيكس صنز إلى هيوستن روكتس، ضمن صفقة قياسية تشمل سبعة فرق من دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين، وفق ما أكده روكتس.

وبموجب الاتفاق، يستعيد روكتس كلينت كابيلا في صفقة توقيع وتبادل من أتلانتا هوكس، بحسب ما ذكرته شبكتا «ذي أتلتيك» و«إي أس بي أن» مستندتين إلى مصادر غير مسماة.

ويبرز أيضاً كل من بروكلين نتس وجولدن ستايت ووريرز ومينيسوتا تمبروولفز ولوس أنجلوس ليكرز ضمن الصفقة.

ويبلغ دورانت الذي سبق أن شارك 15 مرة في مباراة «كل النجوم» وتصدر أربع مرات قائمة هدافي الدوري، سن الـ 37 في سبتمبر المقبل، كما فاز أفضل لاعب في الدوري عام 2014 باللقب مع جولدن ستايت في عامي 2017 و2018.

وكتب دورانت عبر حسابه في منصة اكس رسالة وداعية للجماهير في فينيكس موضحاً حماسته للانتقال إلى هيوستن، وهو خامس نادٍ يرتدي قميصه في الدوري.

وقال دورانت: «انتهت مسيرتي مع فينيكس».

وتابع: «كل هذه المحطات خلال رحلتي أثّرت بي إيجاباً، تذكّروا أن هناك عالم خلف الكواليس، ومن يُسهمون في إنجاحه يعملون بلا كلل لتسهيل حياتنا كلاعبين».

وأضاف: «أعتقد حقا أن هذا الدوري هو مجتمع واحد كبير، كل الحب لأريزونا، هيوستن، لا يسعني الانتظار اكثر».

بدوره، قال المدير العام لروكتس رافايل ستون في بيان: «كيفن يؤثر على اللعبة في ناحيتي الملعب، وهو من أكثر الهدافين فعالية في تاريخ كرة السلة».

ولعب كابيلا (31 عاماً) الذي يشغل مركز الارتكاز مواسمه الستة الأولى في الدوري مع هيوستن، والمواسم الخمسة الماضية مع هوكس.

بلغ معدله 8.9 نقطة، و8.5 متابعة، و1.1 تمريرة حاسمة، و1 حائط صد في المباراة الواحدة، وينضم إلى النيوزيلندي ستيفن آدامز لاعباً بديلاً في مركز الارتكاز للتركي ألبيرين سينغون.

في المقابل، يضمن صنز مقابل خسارة دورانت الجنوب سوداني خامان مالواتش صاحب الـ 2.18 م من الطول، والبطاقة رقم 10 في الدرافت المقبل، إضافة إلى مهاجم هيوستن روكتس الكندي ديلون بروكس وجايلن جرين، وجناح أتلانتا دايكوون بلاودن ومهاجم مينيسوتا راشير فليمينج، ولاعب جولدن ستايت الدومينيكاني كوبي بريا وخيار مستقبلي في الدرافت.

كذلك، حصل هوكس على مبلغ مالي، إضافة إلى مبادلة بطاقة في الدرافت لعام 2031 مع هيوستن روكتس، كما حصل بروكلين على اختيارين في الجولة الثانية من الدرافت مستقبلاً، مقابل التخلي عن اللاعب المبتدئ ادو تييرو الى ليكرز.

وحصل ووريرز من الصفقة على المهاجم الأسترالي أليكس توهي الذي حل في المركز 52 ضمن درافت الشهر الماضي إضافة إلى الجناح جاماي ماشاك الذي حل أخيراً في الدرافت.

ونال مينيسوتا بطاقتي درافت مستقبلتين من صنز ولاعب الارتكاز الأسترالي روكو زيكارسكي، صاحب المركز الـ 45 في الدرافت، من ليكرز.