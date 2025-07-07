«الشاهين» بطل كأس رئيس الدولة للخيول العربية في ألمانيا

أبوظبي (الاتحاد)



نجح ممثل الإمارات الجواد «إتش إم الشاهين» من مواصلة عروضه القوية في المضامير الأوروبية، وتمكن من اقتناص لقب المحطة الألمانية السابعة لسلسلة سباقات كأس صاحب السمو رئيس الدولة للخيول العربية الأصيلة التي أقيمت في مضمار هورنر رينبان العشبي في هامبورج، ضمن أجندة سباقات النسخة الثانية والثلاثين.

وتقام سلسلة سباقات الكأس الغالية بدعم وتوجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، واهتمامه الكبير بتطوير صناعة سباقات الخيول العربية والارتقاء بها إلى أعلى المراتب العالمية، دعماً لملاك ومربي الخيل العربي في دول العالم كافة، وذلك انطلاقاً من حرص الإمارات الدائم للحفاظ على مسيرة الخيول العربية، باعتباره إرثاً أصيلاً من تراث الإمارات الوطني.

وشهد سباق الكأس الغالية الذي أقيم بالتزامن مع «ديربي» ألمانيا التاريخي بنسخته رقم 156، حضوراً جماهيرياً وصل إلى 30 ألف متفرج، ويعتبر الأغلى بتاريخ سباقات الخيل العربي في ألمانيا، بمجموع جوائز يبلغ 250 ألف يورو.



وضرب الجواد «إتش إم الشاهين» (المرتجز- الشيحانة بنت منجز) للمالك هلال العلوي، موعداً جديداً مع الأمجاد بفوزه الثاني في سباقات الكأس الغالية، بعد المحطة الإيطالية، رافعاً رصيد انتصاراته إلى 9 من أصل 10 مشاركات، وتمكن صاحب التصنيف 122 من تقديم أداء بطولي رائع تحت إشراف المدربة إليزابيث بيرنارد جان فرانسوا، وقيادة الفارس كريستيان ديمورو في السباق الذي أقيم لمسافة 1600 متر، ضمن الفئة الثانية للخيول من عمر أربع سنوات فما فوق، وسط مشاركة نخبة من أفضل مرابط الخيل العربي في ألمانيا وأوروبا.

وتفوق الشاهين على منافسيه منذ انعطافة النهاية، إذ كان أول المبادرين بالانطلاق نحو عمق المستقيم، ونجح في الاستمرار بالتقدم بارتياح وثبات، في ظل أدائه القوي واندفاعه الهائل، لينهي السباق بحسم النتيجة، وإضافة لقب جديد إلى خزائنه ورصيده البطولي، وجاء بالمرتبة الثانية «الوكرة» للشقب ريسينج (تي إم فريد تكساس- ماجدة)، تحت إشراف المدرب جان دي ميول، وقيادة الفارس أوليفييه داندين، فيما حل ثالثاً «الزير» (المأمون مونلو - أسماء الخالدية بنت عامر) للمالك محمد فهد العطية، بإشراف المدرب فرانسوا روهو، وقيادة الفارس أدري دي فريز.

شهد السباق، وتوج الفائزين الدكتور بيتر تشينتشر العمدة الأول لمدينة هامبورج، وأحمد العطار سفير الدولة لدى جمهورية ألمانيا الاتحادية، وذلك بحضور فيصل الرحماني، أمين عام اللجنة العليا المنظمة لسلسلة سباقات كأس رئيس الدولة للخيول العربية الأصيلة، وأحمد السامرائي، رئيس الاتحاد الألماني للخيول العربية، وتسلم الكأس ناصر هلال العلوي ممثل المالك، بحضور المدربة والفارس، وسط أجواء رائعة وتفاعل جماهيري متميز.

من جانبه، قال فيصل الرحماني، أمين عام اللجنة العليا المنظمة لسلسلة سباقات كأس رئيس الدولة للخيول العربية الأصيلة: «نفخر بالنجاحات الكبيرة والأصداء الرائعة التي سجلها سباق المحطة الألمانية، وما شهدناه في هامبورج والترحيب الكبير والإشادات الواسعة بحق الإمارات، يجسد الرؤية السديدة لسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، واهتمامه الكبير لأحداث النقلة النوعية بتاريخ سباقات الخيل العربية، مشيداً بالجهود الرائعة التي قدمتها سفارة الدولة في برلين ودورها المتميز في إخراج الحدث بأبهى صورة».

وأضاف: «نهنئ المالك هلال العلوي، بمناسبة انتصار «إش إم الشاهين» وفوزه بلقب محطة ألمانيا وقبلها إيطاليا، ما يمثل دلالة كبيرة على مكانة وقوة المرابط الإماراتية في السباقات الدولية، مبيناً أن الكأس الغالية غدت جسراً للتواصل والتلاقي بين الشعوب، وتسهم في تسليط الضوء وتعريف المجتمعات الأوروبية والدولية بصفة عامة بمسيرة الخيل العربي وإرث الإمارات الأصيل».