بوكيتينو ينتقد التحكيم ويتهمه بالتسبب في خسارة «الكأس الذهبية»!

هيوستن (أ ب)

انتقد ماوريسيو بوكيتينو، مدرب منتخب أميركا، طاقم التحكيم الذي أدار مباراة المكسيك في نهائي الكأس الذهبية للكونكاكاف لكرة القدم، مشيراً إلى أن تقنية حكم الفيديو المساعد «فار» ارتكبت ثلاثة قرارات خاطئة وواضحة أدت لفوز المكسيك 2-1 وتتويجها باللقب.

وقال بوكيتينو: «إن فريقه حرم من ركلة جزاء صحيحة نتيجة لمسة يد من خورخي سانشيز في الدقيقة 67، مضيفاً أن الحكم أخطأ أيضاً في احتساب مخالفة لدييجو لونا، التي أدت إلى هدف الفوز الذي سجله إدسون ألفاريو في الدقيقة 77، وأنه كان يجب تأييد القرار الأصلي باحتساب تسلل ضد ألفاريز».

أضاف المدرب الأرجنتيني: «إذا احتسبت قرارات مشابهة ضد المكسيك لاشتعلت المدرجات، لكن بالنسبة للمنتخب الأميركي، فلا مشكلة، ويتم التعامل معنا أننا لطفاء، ولا مشكلة في ذلك».

وتم إلغاء الهدف الثاني في البداية بداعي التسلل، لكن تقنية حكم الفيديو تدخلت وأقرت بصحة الهدف، ليتوج المنتخب المكسيكي بالكأس الذهبية للمرة العاشرة في تاريخه.

من جانبه، انتقد كريس ريتشاردز مدافع منتخب أميركا وصاحب هدف التقدم لبلاده بعد مرور أربع دقائق من المباراة، الحكام المعينين من اتحاد أميركا الشمالية والوسطى والكاريبي «كونكاكاف».

وقال ريتشاردز: «أعتقد أن مشكلة كونكاكاف أننا دائماً متأخرون بخطوة عن الجميع بسبب التحكيم، ولكن هذه طبيعة هذا الاتحاد، إنهم يكرهون أميركا، ومن جانبنا يجب أن نواصل العمل في مثل هذه الأجواء».

وواصل بوكيتينو: «لن أبكي بل أشير إلى حقائق، فإذا تكررت نفس المواقف في الجهة الأخرى من الملعب، لتم احتساب ركلة جزاء، ويقال في وسائل الإعلام إن مثل هذه الحالات ركلة جزاء سخيفة، لقد كان اللاعب المكسيكي مستنداً بركبته إلى الأرض، ولكنه دفع الكرة بيده، وكان من المفترض احتسابها ركلة جزاء، وحينها ربما كنا نتقدم 2-1 ونحتفل نحن بالفوز بالكأس».

واستطرد مدرب المنتخب الأميركي: «الحالات واضحة، لا أبكي ولا أشكو، ولا أبحث عن أعذار، لكن ما حدث أمر مؤسف للغاية».

وأتم تصريحاته: «أعتقد أن لاعبي المنتخب الأميركي لا يستحقون ذلك، لا توجد مشكلة إذا خسرنا، ووقتها سنعترف بأننا بحاجة للتحسن، ولكنني لا أبكي أو أقصد التجاوز ضد المكسيك، بل أحترم المنتخب المكسيكي».