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الرياضة

ريال مدريد «الرابح الأكبر» في «مونديال الأندية»!

ريال مدريد «الرابح الأكبر» في «مونديال الأندية»!
7 يوليو 2025 10:40

 
معتز الشامي (أبوظبي)

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يتصدر ريال مدريد قائمة الأندية الأكثر ربحاً في كأس العالم للأندية التي ينظمها الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا)، حيث ضمن فوزه الأخير على دورتموند تأهله إلى نصف النهائي، لمواجهة باريس سان جيرمان بطل أوروبا، يوم الأربعاء المقبل.
وبمجرد الوصول إلى هذه المرحلة، يضمن العملاق الإسباني دخلاً قدره 86 مليون دولار، وهو ما يزيد بمقدار 7.5 مليون دولار عن باريس سان جيرمان الذي يحتل المركز الثاني في قائمة المتصدرين الماليين.
وجاءت بداية تشابي ألونسو مدرب «الملكي» مثالية، حيث حقق ريال مدريد 4 انتصارات وتعادلاً واحداً في 5 مباريات خاضها في البطولة المقامة حالياً في الولايات المتحدة، ونجح ألونسو في إحياء الفريق الذي كان راكداً تحت قيادة المدير الفني السابق كارلو أنشيلوتي، الذي يتولى الآن مسؤولية المنتخب البرازيلي.
وفي قائمة الأندية الخمسة الأكثر ربحاً في كأس العالم، يتصدر ريال مدريد القائمة بـ 86 مليون دولار، يليه سان جيرمان، ويحتل فلوميننسي المركز الثالث بـ61 مليون دولار، وتشيلسي «59 مليون دولار»، وبايرن ميونيخ «57 مليون دولار».
وتمتد القائمة لتشمل دورتموند «57 مليون دولار»، ومانشستر سيتي «50 مليون دولار»، وإنتر ميلان «38 مليون دولار»، وبالميراس «40 مليون دولار»، والهلال السعودي «34 مليون دولار»، ليصل الإجمالي التراكمي إلى أكثر من 560 مليون دولار حتى الآن.
ويحصل الفائزان في نصف النهائي بين فلومينينسي مع تشيلسي، وسان جيرمان مع ريال مدريد، على 30 مليون دولار إضافية، وإذا تفوق ريال مدريد على سان جيرمان، ترتفع أرباحه إلى 117 مليون دولار، بينما يصل سان جيرمان إلى 108 ملايين دولار في حال فوزه، ويحصل بطل البطولة على مكافأة إضافية قدرها 40 مليون دولار.
ولا شك أن كأس العالم للأندية أصبحت مربحاً للغاية لريال مدريد، ومع تعاقده مع العديد من اللاعبين باهظي الثمن، أصبحت البطولة بمثابة الراعي الأمثل له، إذا استمر ريال مدريد في التقدم، فلن يتمكن فقط لقب بطل العالم، بل يثبت نفسه أيضاً باعتباره نادي كرة القدم الأعلى ربحاً على مستوى العالم هذا الموسم.

أميركا
كأس العالم للأندية
مونديال الأندية
ريال مدريد
باريس سان جيرمان
تشيلسي
بايرن ميونيخ
مانشستر سيتي
الهلال السعودي
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