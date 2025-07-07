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الرياضة

10 أندية تتصدر قائمة الأكثر إنفاقاً في سوق الانتقالات

10 أندية تتصدر قائمة الأكثر إنفاقاً في سوق الانتقالات
7 يوليو 2025 11:00

مراد المصري (أبوظبي)

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تجاوزت أندية الدوري الإنجليزي الممتاز، حاجز «مليار يورو» في حجم الإنفاق على سوق الانتقالات الصيفية، وذلك رغم فتح الأبواب رسمياً قبل أيام معدودة، ومع تبقي أكثر من شهرين، التي يبدو أنه سيكون مليئاً بصرف الأموال لتعزيز الصفوف.
وبلغ حجم إنفاق أندية «البريميرليج» لحد الآن 1.25 مليار يورو، وتواجدت سبعة منها في قائمة أكثر 10 أندية إنفاقاً في الانتقالات الصيفية، حيث احتل تشيلسي الصدارة، بإجمالي 243.7 مليون يورو، يليه ليفربول 213.6 مليون يورو.
وفي بقية المراكز على التوالي: ريال مدريد 131.2 مليون يورو، ومانشستر سيتي 130.7، وبرايتون 80، وأتالانتا 78.8، ومانشستر يونايتد 78.2، ويوفنتوس 73.9، وسندرلاند 71.5، وتوتنهام 71.
ويعتبر انتقال فلوريان فيرتز من باير ليفركوزن إلى ليفربول مقابل 125 مليون يورو، أغلى صفقة صيفية حتى الآن.

الدوري الإنجليزي
البريميرليج
تشيلسي
ليفربول
يوفنتوس
مانشستر سيتي
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