8 لاعبين لمنتخب «ناشئي الجودو» في «معسكر طشقند»



أبوظبي (الاتحاد)



اعتمد مجلس إدارة اتحاد الجودو برئاسة محمد بن ثعلوب الدرعي، قائمة منتخب الناشئين، الذي يدخل معسكراً في العاصمة الأوزبكية طشقند، من 13 إلى 30 يوليو الحالي، ضمن الاستعدادات للمشاركة في دورة الألعاب الآسيوية للشباب «البحرين 2025»، من 22 إلى 31 أكتوبر المقبل.

وضمت القائمة 8 لاعبين هم حميد سعيد الشامسي، مسعود محمد المسماري، أنس خماس اليماحي، بطي أحمد الهاشمي، محمد ناصر الغيلاني، صقر العتيبي، محمد سالم الظاهري، وعمر عبد العزير، ويبدأ المنتخب يوم الثلاثاء التدريبات بصالة كلباء، قبل السفر صباح الأحد المقبل إلى طشقند.

وأكد محمد بن ثعلوب أن المرحلة المقبلة تشهد مضاعفة الاهتمام بمنتخبات المراحل العمرية المختلفة التي يسخر لها الاتحاد كافة متطلبات الاهتمام، وستكون دورة الألعاب الآسيوية الثالثة للشباب في البحرين التي يتوقع أن تشهد مشاركة أكثر من 3500 رياضي من 42 دولة، بداية الانطلاقة لمشوار طويل لمنتخبات المستقبل، التي يتوفر لها الإعداد والاحتكاك المستمر، متمنياً للتجمعات الرياضية الشبابية في دول مجلس التعاون الخليجي النجاح والتفوق.