بوجاتشار «وصيف» المرحلة الثانية من «طواف فرنسا»



باريس (وام)



واصل تادي بوجاتشار، نجم فريق «الإمارات - إكس آر جي» للدراجات الهوائية، تألقه اللافت في طواف فرنسا 2025، بحلوله في المركز الثاني في المرحلة الثانية من السباق، والتي أقيمت بين لوين -بلانك وبولوني- سور-مير، محققاً أداءً متميزاً أهّله لصعود منصة التتويج.

وجاءت المرحلة مليئة بالتحديات والعوامل المتغيرة، أبرزها الأمطار والرياح الجانبية والانحدارات الحادة، ما حولها إلى مشهد شبيه بكلاسيكيات الربيع الصعبة.

وتميزت المرحلة بتنافس حاد بين أبرز نجوم السباق، وعلى رأسهم بوجاتشار، وماثيو فان دير بول، الذي تُوج بالمركز الأول، بينما حل ثالثاً الدنماركي جوناس فينجيجارد.

وأشاد بوجاتشار، بطل العالم، بأداء فريقه خلال السباق، مؤكداً أن الجهود الجماعية أسهمت في بقائه ضمن كوكبة المقدمة حتى خط النهاية.

وجاءت المرحلة الثانية كأطول مراحل الطواف هذا العام، حيث شهدت تشكّل مجموعة متقدمة من أربعة دراجين في البداية، قبل أن تستعيد المجموعة الرئيسة السيطرة على السباق مع اقتراب خط النهاية.

وكان تيم ويلينز، بطل بلجيكا وزميل بوجاتشار في الفريق، أدى دوراً محورياً في تمهيد الطريق له نحو المقدمة، خاصة خلال صعود «كوت دو أوت بيشوت»، كما نجح زميلاه جواو ألميدا، وجوناتان نارفايز، في الالتحاق بالمجموعة الأمامية، وقدما دعماً حاسماً لبوجاتشار، خلال الانطلاقة النهائية، التي شهدت هجمات متبادلة من كبار المتسابقين، من بينهم فينجيجارد، وريمكو إيفينبول.

ورغم تفوق فان دير بول، في الأمتار الأخيرة وانتزاعه الفوز بزمن 4:45:41 ساعة، إلا أن بوجاتشار نجح في معادلة توقيته، ليضمن المركز الثاني والتقدم في الترتيب العام، حيث يحتل المركز الثاني بفارق أربع ثوانٍ عن المتصدر.