تشيلسي وفلوميننسي.. «لقاء الغيابات»!



أورلاندو (أ ف ب)



في مواجهة مليئة بالغيابات، يلتقي تشيلسي الإنجليزي على ملعب ميتلايف في نيويورك، الثلاثاء، فلوميننسي البرازيلي الجريء، ضمن نصف نهائي مونديال الأندية لكرة القدم، بحثاً عن مقعد في المباراة النهائية، ومحاولة استكمال مشوار ناجح منذ نهاية الموسم المنصرم.

ثمانية انتصارات في آخر عشر مباريات، لقب مسابقة «كونفرنس ليج»، مركز رابع في الدوري الممتاز، ومقعد في دوري أبطال أوروبا؛ نهاية موسم تشيلسي كانت مثالية، وهو يسعى لاستكمال هذه المسيرة بالتتويج بلقب كأس العالم للأندية بنسختها الجديدة في الولايات المتحدة.

ولم يكن مشوار الفريق الإنجليزي صعباً في المسابقة، إذ اجتاز لوس أنجلوس الأميركي والترجي التونسي، لكنه سقط بشكل مفاجئ أمام فلامنجو البرازيلي في دور المجموعات، قبل أن يحقق انتصارين صعبين على بنفيكا البرتغالي وبالميراس البرازيلي.

وللمرة الثالثة في المسابقة، يواجه خصماً برازيلياً يسعى إلى تخطيه، والتأهل إلى النهائي لمواجهة الفائز من مباراة ريال مدريد الإسباني، وباريس سان جيرمان الفرنسي على الملعب عينه يوم الأربعاء.

لكن تشيلسي يعاني مجموعة من الغيابات، فوزه على بالميراس 2-1 رافقه حصول كل من الوافد الجديد ليام ديلاب، والمدافع ليفي كولويل على بطاقة صفراء ثانية في المسابقة، ما يعني غيابهما عن المواجهة المقبلة.

لكن فريق الإيطالي إنتسو ماريسكا عزز صفوفه خلال المسابقة نفسها بتعاقده مع المهاجم البرازيلي جواو بيدرو، الذي سبق إضافة الجناح جيمي جيتينز إلى ترسانة «البلوز» الهجومية قادماً من بوروسيا دورتموند الألماني، كما الشاب إستيفاو من بالميراس.

ويعتمد الفريق الإنجليزي على كول بالمر الذي تمكن أخيراً من البصم على أول أهدافه في المسابقة أمام بالميراس، بعد اكتفائه بتمريرة حاسمة في ثلاث مباريات سابقة «بقي على مقاعد الاحتياط أمام الترجي»، وكان هذا الهدف الأول لبالمر منذ الرابع من مايو أمام ليفربول في الدوري.

وإن كان تشيلسي الذي يملك العديد من النجوم يفتقد بعض عناصره، فإن غياب مارتينيلي، مسجل الهدف الأول أمام الهلال السعودي 2-1 في ربع النهائي، والأرجنتيني خوان فرييتيز بسبب تراكم الإنذارات سيكون مؤثراً على الفريق البرازيلي.

وكان فلوميننسي تأهل بصفته بطلاً لكوبا ليبرتادوريس 2023، لكنه قضى معظم الموسم الماضي يصارع الهبوط إلى الدرجة الثانية في البرازيل، وبعد 11 مرحلة من الموسم الحالي، يحتل المركز السادس في جدول الترتيب.

ورغم أنه دخل مباراة دور الـ16 طرفاً غير مرشح أمام وصيف دوري أبطال أوروبا، إنتر ميلان الإيطالي، فقد فاز 2-0، ولم يكن مرشحاً للفوز على الهلال أيضاً، بعدما قدم الفريق السعودي ملحمة أمام مانشستر سيتي الإنجليزي، وفاز عليه 4-3 بعد التمديد، لكنه كان منضبطاً دفاعياً وفعّالاً أمام المرمى.