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الرياضة

متحف رونالدو 1110 أمتار في هونج كونج

متحف رونالدو 1110 أمتار في هونج كونج
7 يوليو 2025 12:30

 
هونج كونج (أ ف ب)

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اصطف مشجعو كرة القدم في هونج كونج لساعات لالتقاط صور لكؤوس وقمصان النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، في معرض هو الأول من نوعه خارج موطن النجم البرتغال.
التقط زوار افتتاح «متحف سي أر لايف في هونج كونج» في مركز تسوق فاخر، صوراً بجوار تماثيل بالحجم الطبيعي لنجم مانشستر يونايتد وريال مدريد السابق، بما في ذلك تمثال يحتفل في الهواء وآخر يرتدي الزي السعودي التقليدي.
قال ألفين لاي «14 عاماً»، والذي كان أول من وقف في طابور يضم أكثر من 100 شخص: «كريستيانو رونالدو هو قدوتي، إنه متميز»
أما الطالب الجامعي هنري سينج، فقال: «إنه الشخص الأكثر اجتهاداً في العالم، يبلغ من العمر 40 عاماً ولا يزال قويا للغاية».
وقّع رونالدو عقداً جديداً لمدة عامين مع نادي النصر السعودي الشهر الماضي، واصفاً إياه بأنه «فصل جديد» على حسابه على إنستجرام.
ومن المقرر أن يشارك النصر في بطولة استعداداً للموسم الجديد في هونج كونج الشهر المقبل.
وقال توماس فرويس، ممثل مكتب عائلة رونالدو، إن النجم البرتغالي، الحائز على جائزة الكرة الذهبية خمس مرات، سيستقبل الجماهير في المتحف «قريباً جداً».
وأضاف فرويس لوكالة فرانس برس أن المعرض، الذي تبلغ مساحته 12 ألف قدم مربعة (1110 أمتار مربعة)، يوجه «رسالة قوية للجميع لتحقيق أحلامهم».
وأكد المنظمون أن معرض هونج كونج سيستمر لمدة عام قبل أن ينتقل إلى الصين.

البرتغال
كريستيانو
هونج كونج
الهلال السعودي
مانشستر يونايتد
ريال مدريد
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