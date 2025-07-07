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الرياضة

الأهلي السعودي يحاول ضم ميسي

الأهلي السعودي يحاول ضم ميسي
7 يوليو 2025 13:17

جدة (د ب أ)

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دخل نادي أهلي جدة السعودي في مفاوضات لضم النجم الأرجنتيني، ليونيل ميسي، مهاجم إنتر ميامي، وفقاً لتأكيدات صحيفة «ليكيب الفرنسية».
وذكرت الصحيفة أن إدارة الأهلي السعودي تريد التعاقد مع ميسي كلاعب حُر، بعد انتهاء تعاقده مع النادي الأميركي في ديسمبر المقبل.
وأضافت أن اهتمام الأندية السعودية بضم ميسي ليس سراً، حيث كانت هناك محاولات قوية لضمه في صيف 2023، بعد انتهاء تعاقده مع باريس سان جيرمان الفرنسي.
وأشارت «ليكيب»: «بعد مرور عامين لم تفقد الأندية السعودية الأمل في ضم ميسي، الذي سيبقى لاعباً حُراً بنهاية العام الجاري».
وقالت الصحيفة أيضاً إنه لم يتم الكشف عن التفاصيل المالية للمفاوضات، لكن السعودية التي تستعد لتنظيم كأس العالم لكرة القدم 2034، تعتزم فعل كل ما في وسعها لإتمام صفقة النجم الأرجنتيني.
وختمت تقريرها بأن مسؤولي أهلي جدة الفائز بلقب دوري أبطال آسيا هذا العام يحاولون على مدار أسابيع إقناع ميسي الفائز بالكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم 8 مرات، بينما يتطلع نادي إنتر ميامي أيضاً للاحتفاظ بخدماته بعد موسمين للنجم الأرجنتيني في الدوري الأميركي.

 

ليونيل ميسي
الأهلي السعودي
أهلي جدة
إنتر ميامي
الدوري الأميركي
الدوري السعودي
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