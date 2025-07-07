ريتان بطل «السلسلة الأوروبية» في «جولف السباق إلى دبي»

أبوظبي (الاتحاد)

حصد النرويجي كريستوفر ريتان، اللقب الشرفي لبطولات «السلسلة الأوروبية» ضمن جولة «دي بي ورلد للجولف»، التي تُقام تحت مظلة التصنيف العالمي لـ «السباق إلى دبي».

وأعلنت الجولة عن حصول ريتان على لقب «السلسلة الأوروبية»، والتي شملت نتائج 6 بطولات هذا الموسم، وأقيمت في تركيا، وإيطاليا، وبلجيكا، وهولندا، والنمسا وألمانيا، إذ تُوج بلقب بطولة سودال البلجيكية المفتوحة، وحل وصيفاً في بطولة النمسا المفتوحة، ونال المركز الرابع في بطولة ألمانيا المفتوحة.

وكسب ريتان بفضل هذا اللقب، جائزة مالية إضافية تبلغ 200 ألف دولار، إلى جانب تأهله إلى سلسلة بطولات «باك 9»، التي تضم تسع من أقوى وأهم البطولات هذا الموسم، الذي يمتد إلى نوفمبر المقبل، بإقامة «التصفيات الختامية» في الإمارات ببطولتين متتاليتين في أبوظبي ودبي، لتتويج بطل موسم «السباق إلى دبي».

ويحتل ريتان حالياً المركز الخامس في تصنيف «السباق إلى دبي»، برصيد 1593 نقطة.

وجاء الإعلان مع اختتام بطولة بي إم دبليو ألمانيا المفتوحة، التي حقق فيها الإنجليزي دانيال براون، ثاني ألقابه في جولة دي بي ورلد، بعدما أنهى المنافسات في المركز الأول برصيد 22 ضربة تحت المعدل،

واستعاد اللاعب ذاكرة الانتصارات، ليحصد 585 نقطة، جعلته يتقدم في التصنيف العالمي لـ «السباق إلى دبي»، بواقع 35 خطوة، ليصبح في المركز 15 بإجمالي 1087 نقطة هذا الموسم.

واستفاد مواطنه جوردان سميث من حصوله على وصالة البطولة الألمانية، برصيد 20 ضربة تحت المعدل، ليكسب 389 نقطة، ويتقدم إلى المركز التاسع في تصنيف «السباق إلى دبي» برصيد 1320 نقطة.

يذكر أن الموسم الحالي لجولة دي بي ورلد يطوف العالم تحت شعار «السباق إلى دبي»، مع إقامة 42 بطولة على الأقل في 26 دولة بمختلف القارات.

ويتنافس اللاعبون للتواجد في المراكز الـ 70 الأولى في تصنيف «السباق إلى دبي»، من أجل التأهل إلى التصفيات الختامية، بداية مع بطولة أبوظبي إتش إس بي سي، التي تقام في نادي ياس لينكس من 6 إلى 9 نوفمبر المقبل، ويتأهل أصحاب المراكز الـ 50 الأوائل إلى بطولة جولة دي بي ورلد التي تقام في نادي عقارات جميرا للجولف من 13 إلى 16 نوفمبر أيضاً.