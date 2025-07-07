مهرجان العين للهجن.. «علاج» تُعانق «الذهب» في «الحقايق الأبكار»

العين (الاتحاد)

عانقت «علاج» لحمد سهيل الطماطم العفاري، ناموس أول الأشواط للحقايق الأبكار، ضمن فعاليات اليوم الرابع لمهرجان العين لسباقات الهجن، على مدار 15 شوطاً بميدان الروضة بمنطقة العين.

ونجحت «علاج» في التفوق على منافساتها، ووصلت الى خط النهاية في توقيت قدره 4:30:48 دقيقة، وتألق «شاهين» لعلي سلطان بن محمد علي الهاشمي، وكسب ناموس الشوط الثاني المخصص للجعدان، بعد أن أحرز المركز الأول بتوقيت قدره 4:27:16 دقيقة، (أفضل توقيت).

وفي الشوط الثالث ذهب «الناموس» إلى «نجاح» لعامر علي بن سالم علي الهاشمي، بعد أن جاءت في المركز الأول بتوقيت قدره 4:34:19 دقيقة، وكسب «الشبابي» لمطر خاتم بن محمد الشامسي، ناموس الشوط الرابع، بتوقيت قدره 4:28:76 دقيقة، وطارت «أمجاد» لسالم الرملي بن محمد الشامسي، بالناموس والمركز الأول في الشوط الخامس، بتوقيت قدره 4:32:42 دقيقة، وفازت «الطيارة» لسليمان سليم بن علي الفزازي، بالمركز الأول في الشوط السادس، بعد أن وصلت إلى خط النهاية بتوقيت قدره 4:34:70 دقيقة.

وأسفرت نتائج الأشواط من السابع وحتى الخامس عشر عن فوز، «شيبوب» لحمود الصغير بن حمود الوهيبي، و«العاصمة» لمحمد سهيل سالم بن نهية العامري، و«الكايدة» لزاهر سالم بن سعيد الجحافي، و«ناصي» لحمود الصغير«بن حمودة الوهيبي، و«نجدة» لحمدان بن مبروك رويضي العديني، و«مذهل» لسعيد ناصر بن حميد الهاشمي، و«الشاهينية» لمحمد راشد بن عصيان المنصوري.