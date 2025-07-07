الثلاثاء 8 يوليو 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

منتخب السلة يواجه البحرين

منتخب السلة يواجه البحرين
7 يوليو 2025 14:30

 
علي معالي (أبوظبي)

أخبار ذات صلة
إنجاز 5767 مبنى في إمارة أبوظبي خلال الربع الأول
قرقاش: حان الوقت لنمنح المنطقة ما تستحقه من موقع متقدم في العالم


يلتقي منتخب السلة مع البحرين ودياً، الثلاثاء، على صالة خليفة بالعاصمة المنامة، وتأتي المباراة ضمن الإعداد لـ«النسخة 44» لبطولة وليم جونز الدولية بالصين تايبيه، من 12 حتى 20 يوليو الجاري.
تضم البعثة عبداللطيف الفردان رئيساً، والدكتور منير بن الحبيب مدرباً وجاسم عبدالرضا مساعداً، وأحمد علي مبارك إدارياً، والأخصائي يانوش، و16 لاعباً هم راشد ناصر الزعابي، خليفة خليل سالم، خالد خليفة عبدالله، ديماركو، عمر العامري، إحسان بوي، مامادو محمد، حسن عبدالله حسين، حمد عاشور، فيصل محمد، حمد حيدر البلوشي، عبدالعزيز خليفة عبدالله، سالم خليفة عبدالله، سيف حامد الرشيدى، عبدالرحمن عادل السويدي، وأحمد عبداللطيف البريكي.
تجمع منتخبنا في دبي منذ أيام وأجرى عدداً من التدريبات للارتقاء بالمستوى الفني والبدني للاعبين، بعد الراحة التي حصلوا عليها، عقب انتهاء منافسات الموسم المحلي والقاري.
قال راشد عبدالله النقبي مدير المنتخبات الوطنية: «اللعب أمام البحرين، ومن بعدها المشاركة بطولة وليم جونز، فرصة مناسبة لتجهيز اللاعبين للمرحلة المقبلة، ومنها البطولة العربية للمنتخبات في تونس، من 23 يوليو إلى 3 أغسطس المقبل، خاصة أن المنتخب حقق إنجازاً هو الأول في تاريخه بالبطولات العربية، بالحصول على المركز الرابع، وكما تعد الفترة الحالية فرصة لعدد من الشباب لاكتساب المزيد من الخبرات، من أجل بناء فريق جديد، في ظل الغيابات الاضطرارية للمنتخب حالياً».

الإمارات
كرة اليد
كرة السلة
البحرين
المنامة
عبداللطيف الفردان
آخر الأخبار
«مبابي ريال مدريد» يواجه سان جيرمان للمرة الأولى
الرياضة
«مبابي ريال مدريد» يواجه سان جيرمان للمرة الأولى
اليوم 12:10
وزير العدل يبحث مع السفير الأسترالي علاقات التعاون
علوم الدار
وزير العدل يبحث مع السفير الأسترالي علاقات التعاون
اليوم 12:09
بوجاتشار أحد أبطال قائمة «أشرس 10 سباقات» في تاريخ طواف فرنسا
الرياضة
بوجاتشار أحد أبطال قائمة «أشرس 10 سباقات» في تاريخ طواف فرنسا
اليوم 12:02
رئيس الوزراء شيجرو إيشيبا ووزير التنشيط الاقتصادي ريوسي أكازاوا خلال اجتماع بطوكيو حول التعريفات الأميركية
الأخبار العالمية
اليابان تبحث مع وزير التجارة الأميركي "حزمة من التدابير"
اليوم 11:49
الذهب
اقتصاد
الذهب يستقر وسط ترقب لتطورات الرسوم الجمركية
اليوم 11:25
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©