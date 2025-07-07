منتخب السلة يواجه البحرين



علي معالي (أبوظبي)



يلتقي منتخب السلة مع البحرين ودياً، الثلاثاء، على صالة خليفة بالعاصمة المنامة، وتأتي المباراة ضمن الإعداد لـ«النسخة 44» لبطولة وليم جونز الدولية بالصين تايبيه، من 12 حتى 20 يوليو الجاري.

تضم البعثة عبداللطيف الفردان رئيساً، والدكتور منير بن الحبيب مدرباً وجاسم عبدالرضا مساعداً، وأحمد علي مبارك إدارياً، والأخصائي يانوش، و16 لاعباً هم راشد ناصر الزعابي، خليفة خليل سالم، خالد خليفة عبدالله، ديماركو، عمر العامري، إحسان بوي، مامادو محمد، حسن عبدالله حسين، حمد عاشور، فيصل محمد، حمد حيدر البلوشي، عبدالعزيز خليفة عبدالله، سالم خليفة عبدالله، سيف حامد الرشيدى، عبدالرحمن عادل السويدي، وأحمد عبداللطيف البريكي.

تجمع منتخبنا في دبي منذ أيام وأجرى عدداً من التدريبات للارتقاء بالمستوى الفني والبدني للاعبين، بعد الراحة التي حصلوا عليها، عقب انتهاء منافسات الموسم المحلي والقاري.

قال راشد عبدالله النقبي مدير المنتخبات الوطنية: «اللعب أمام البحرين، ومن بعدها المشاركة بطولة وليم جونز، فرصة مناسبة لتجهيز اللاعبين للمرحلة المقبلة، ومنها البطولة العربية للمنتخبات في تونس، من 23 يوليو إلى 3 أغسطس المقبل، خاصة أن المنتخب حقق إنجازاً هو الأول في تاريخه بالبطولات العربية، بالحصول على المركز الرابع، وكما تعد الفترة الحالية فرصة لعدد من الشباب لاكتساب المزيد من الخبرات، من أجل بناء فريق جديد، في ظل الغيابات الاضطرارية للمنتخب حالياً».