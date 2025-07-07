العين يُعلن إعارة عوض الله إلى نادي ليخيا البولندي

العين (الاتحاد)

في خطوة نوعية بمسيرة كرة القدم الإماراتية، أعلن نادي العين عن موافقته على انتقال اللاعب محمد عوض الله إلى صفوف نادي ليخيا جدانسك، بالدوري البولندي الممتاز، لموسم واحد، على سبيل الإعارة، وذلك ضمن رؤية النادي الاستراتيجية لتمكين المواهب الكروية الإماراتية من خلال فتح آفاق الاحتراف الخارجي.

وكان نادي ليخيا جدانسك قد بدأ متابعة اللاعب محمد عوض الله منذ منتصف الموسم الماضي، حيث حرص ممثلوه على حضور عدد من مباريات الفريق الأول والرديف، كما شهد المدير الرياضي للنادي البولندي المباراة الودية التي جمعت نادي العين وأستون فيلا الإنجليزي على استاد هزاع بن زايد، لمراقبة أداء اللاعب عن قرب.

وأُنجزت تفاصيل الاتفاق النهائي خلال سلسلة من الاجتماعات التي جمعت ممثلي الناديين مع اللاعب ووكيله في العاصمة الأميركية واشنطن، على هامش مشاركة نادي العين في بطولة كأس العالم للأندية 2025.

وتُعد هذه الخطوة أول تجربة احتراف خارجي «نظامية» للاعب إماراتي في الدوري البولندي، ما يمنحها بعداً استثنائياً من حيث القيمة الفنية والمهنية، ولم يتردد نادي العين في الموافقة على العرض البولندي، انطلاقاً من التزامه الراسخ برعاية وتمكين اللاعبين الموهوبين، وتعزيز حضور كرة الإمارات على الساحة الدولية.

وفي أول تصريح له بعد توقيع العقد، أعرب اللاعب محمد عوض الله عن خالص امتنانه وتقديره لرئاسة نادي العين، على الرعاية المستمرة لهذا الكيان الشامخ وجميع منتسبيه، كما تقدم بجزيل الشكر لرئيس مجلس إدارة النادي، الشيخ سلطان بن حمدان بن زايد آل نهيان، على ما ظل يليه من اهتمام كبير ودعم مستمر للنادي وكافة المنتمين إليه.

وتابع: «اليوم أبدأ خطوة جديدة في مسيرتي الكروية بالاحتراف في أوروبا عبر بوابة نادي ليخيا جدانسك البولندي، وهو حلم لطالما راودني منذ الطفولة، ولم يكن ليتحقق لولا دعم نادي العين، الكيان الذي أفتخر بالانتماء إليه».

وأكمل: «أتوجه بالشكر من عميق قلبي لأعظم جماهير في الدولة، الأمة العيناوية، على الدعم والتشجيع، وسأبذل قصارى جهدي لأكون خير سفير لنادي العين وكرة الإمارات في الملاعب الأوروبية».

ويعتبر نادي ليخيا جدانسك أحد أبرز أندية دوري المحترفين في بولندا، ويُعد من الأندية الجماهيرية ذات الحضور الكبير، حيث يتسع ملعبه لأكثر من 40 ألف متفرج، وسيتحمّل النادي البولندي وفقاً لبنود الاتفاق، كافة الرواتب والمزايا المالية للاعب، إلى جانب العلاوات والحوافز الإضافية، ما يعكس جديّة التعاقد واحترافية الترتيبات.